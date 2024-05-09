ABD Bandıralı Gemi Gazze'ye Yardım Taşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Bandıralı Gemi Gazze'ye Yardım Taşıyor

ABD Bandıralı Gemi Gazze\'ye Yardım Taşıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Limanı'ndan İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'ye insani yardım taşıyan ABD bandıralı geminin yola çıktığı bildirildi. GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, gemideki yardımların, ABD'nin Gazze açıklarına inşa ettiği yüzer iskeleye boşaltılacağını kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden da Gazze'ye insani yardım ulaştırılabilmesi için kıyı şeridinin birkaç kilometre açığında büyük yüzer bir iskele inşa ettiklerini açıklamıştı.

09.05.2024 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Limanı'ndan İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'ye insani yardım taşıyan ABD bandıralı geminin yola çıktığı bildirildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos yaptığı açıklamada, acil ihtiyaçları taşıyan ABD bandıralı geminin hareket ettiğini söyledi.

Kombos, gemideki yardımların, ABD'nin Gazze açıklarına inşa ettiği yüzer iskeleye boşaltılacağını kaydetti.

ABD'ye ait Sagamore adlı konteyner gemisinin, Larnaka Limanı'ndan bu sabah insani yardımlarla ayrıldığı belirtildi.

GKRY, başta Avrupa Birliği (AB) ve ABD olmak üzere birçok ülkenin desteğinde Gazze'ye insani yardım ulaştırılması amacıyla mart ayında bir deniz koridoru oluşturduğunu duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden da Gazze'ye insani yardım ulaştırılabilmesi için kıyı şeridinin birkaç kilometre açığında büyük yüzer bir iskele inşa ettiklerini açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Bandıralı Gemi Gazze'ye Yardım Taşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
15:34 İsrail Dışişleri Bakanı’nın “Ticaret kısıtlaması kaldırıldı“ İddiasına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
18:06 Ryan Babel’den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş’tan ayrılmayı hiç istemedim Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim
17:41 Özgür Özel’den Bakan Şimşek’e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak Özgür Özel'den Bakan Şimşek'e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak
17:35 Eski hakim ve savcının oğlu yeni bir olaya karıştı Eski hakim ve savcının oğlu yeni bir olaya karıştı
17:18 Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’ni kazanamama tehlikesiyle karşı karşıya Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamama tehlikesiyle karşı karşıya
17:15 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız’ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi
16:41 Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP’li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP'li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı
16:05 Meksika’da kadınların etek altı fotoğraflarını çeken profesör suçüstü yakalandı Meksika'da kadınların etek altı fotoğraflarını çeken profesör suçüstü yakalandı
16:05 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba’da Atatürk Anıtı’nı ziyaret etti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 18:15:47. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Bandıralı Gemi Gazze'ye Yardım Taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement