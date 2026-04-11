ABD Başkan Yardımcısı Vance, Pakistan'da - Son Dakika
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Pakistan'da

11.04.2026 09:48
JD Vance liderliğindeki heyet, İran görüşmeleri için Pakistan'a geldi. İlk ziyaret 2011'den beri.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve beraberindeki heyet, İran ile yapılacak görüşmeler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

Pakistanlı bir hükümet yetkilisi, AA muhabirine, Vance ve diğer heyet üyelerini taşıyan 3 uçağın İslamabad yakınlarındaki Nur Han Hava Üssü'ne iniş yaptığını bildirdi.

Vance'in heyetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner de yer alıyor.

Söz konusu ziyaret, 2011'den bu yana herhangi bir ABD başkan yardımcısının Pakistan'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliği de taşıyor.

ABD ile müzakereleri yürütecek İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığındaki heyet dün akşam saatlerinde İslamabad'a ulaşmıştı.

ABD ile İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkan Yardımcısı Vance, Pakistan'da - Son Dakika

Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
Yok artık daha neler Immobile! 13 dakikada rakibin içinden geçti
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
"İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
SON DAKİKA: ABD Başkan Yardımcısı Vance, Pakistan'da - Son Dakika
