Biden'dan Eygi'nin Öldürülmesine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Biden'dan Eygi'nin Öldürülmesine Tepki

ABD Başkanı Joe Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili ön soruşturmaya ABD'nin tam erişiminin bulunduğunu belirterek, Eygi'nin ölümünün 'trajik bir hatanın sonucu' olduğunu ifade etti.

11.09.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili ön soruşturmaya ABD'nin tam erişiminin bulunduğunu belirterek, Eygi'nin ölümünün "trajik bir hatanın sonucu" olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Biden, İsrail askerlerinin Türk-Amerikan vatandaşı Eygi'yi öldürmesine tepki gösterdi.

İsrail'in Filistin topraklarını gasbeden yerleşimcilik politikasını protesto etmek için Batı Şeria'ya giden Ayşenur Ezgi Eygi'yi "aktivist" olarak niteleyen Biden, Eygi'nin öldürülmesinin kendisini "öfkelendirdiğini ve derinden üzdüğünü" belirtti.

İsrail'in Eygi'nin öldürülmesindeki sorumluluğu kabul ettiğini aktaran Biden, "Ölümüne yol açan silahlı saldırı tamamen kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Biden, İsrail'in ön soruşturmasının, Eygi'nin öldürülmesinin "trajik bir hata sonucu" meydana geldiğini gösterdiğine işaret ederek, "ABD hükümeti, İsrail'in ön soruşturmasında tam erişime sahipti ve devam eden soruşturma erişiminin sürmesini bekliyor. Böylece sonuca güvenebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Eygi'nin ölümüne yol açan koşullar konusunda İsrail ve Filistinli yetkililerle yakın temas halinde olacaklarını, saldırıya dair "tam hesap verebilirlik" olması gerektiğini belirten Biden, "İsrail, benzeri olayların bir daha asla yaşanmaması için daha fazlasını yapmalı." uyarısında bulundu.

Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da şiddetin uzun süredir devam ettiğinin altını çizerek, "Şiddet yanlısı aşırılıkçı İsrailli yerleşimciler Filistinlileri evlerinden söküyor." ifadesini kullandı.

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Joe Biden, Politika, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden'dan Eygi'nin Öldürülmesine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
15:50 Bomba iddia Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF’de işe başladı Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı
15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
15:20 Görüntüleri infial yaratan polis memur açığa alındı Görüntüleri infial yaratan polis memur açığa alındı
09:18 Bakışlarıyla adamı dövdü resmen Galatasaray forması Edin Dzeko’yu delirtti Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu delirtti
08:50 İstanbul’da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı İstanbul'da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı
08:42 Fotoğrafları servis edilmişti Alaattin Çakıcı’dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi Fotoğrafları servis edilmişti! Alaattin Çakıcı'dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi
08:41 Seyran’a yeni kayınvalide geliyor Derya Alabora, Yalı Çapkını’na dahil oldu Seyran'a yeni kayınvalide geliyor! Derya Alabora, Yalı Çapkını'na dahil oldu
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
07:51 Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum
07:34 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 18:05:07. #1.13#
SON DAKİKA: Biden'dan Eygi'nin Öldürülmesine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement