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ABD Başkanı Biden: Üniversite kampüslerindeki Filistin'e destek gösterileri politikamızı etkilemiyor

ABD Başkanı Biden: Üniversite kampüslerindeki Filistin\'e destek gösterileri politikamızı etkilemiyor

ABD Başkanı Joe Biden, ülke genelinde üniversite kampüslerinde devam eden Filistin'e destek gösterilerinin, ülkenin Orta Doğu ve İsrail politikasını etkilemediğini bildirdi. Biden, kampüs olaylarının İsrail'e desteklerini etkilemediğini dile getirirken, şiddet içeren olaylara izin verilmeyeceğini vurguladı. Ayrıca, bazı kampüslerde polisin şiddet uyguladığı öğrenciler ve öğretim üyeleriyle ilgili tartışmalara ilişkin olarak ABD'nin otoriter bir ülke olmadığını savundu. Biden, şiddet içeren gösterilere müsaade olmadığını ve bunun kanunlara aykırı olduğunu belirtti.

02.05.2024 20:57
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ABD Başkanı Joe Biden, ülke genelinde üniversite kampüslerinde devam eden Filistin'e destek gösterilerinin, ülkenin Orta Doğu ve İsrail politikasını etkilemediğini bildirdi.

ABD Başkanı Biden, ülke geneline yayılan kampüs olaylarıyla ilgili olarak ilk kez Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçerek süreci değerlendirdi.

İsrail'e verdiği koşulsuz destek dolayısıyla eleştirilen ve kampüs olaylarında yoğun biçimde tepki gösterilen ABD'nin, İsrail ve Orta Doğu'ya yönelik politikasının değişip değişmediği sorusuna Biden, "Hayır" yanıtını verdi.

Başkan Biden, kampüs olaylarının İsrail'e desteklerini etkilemediğini dile getirdi.

Öğrencilerin ifade özgürlüğünün her zaman saygı duyulması gereken bir alan olduğunu kaydeden Biden, ancak şiddet içeren olaylara dönüşen hiçbir şeye de izin verilmeyeceğini söyledi.

Biden, "Amerikan halkının sesi gerçekten duyuldu, barışçıl gösteriler Amerikalıların önemli olaylara nasıl tepki verdiğinin en güzel örneklerinden biridir. Fakat biz kanunsuz bir ülke değiliz, medeni bir toplumuz ve düzen üstün gelmeli." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Biden, bazı kampüslerdeki olayların şiddet sınırını geçtiğini belirtti.

Bazı kampüslerde polisin şiddet uyguladığı öğrenciler ve öğretim üyeleriyle ilgili tartışmalara ilişkin Biden, ABD'nin otoriter bir ülke olmadığını ve gösteri yapanların bastırılmadığını savundu.

"Şiddet içeren gösterilere müsaade yok"

Şiddet içeren herhangi bir eyleme alan açmayacaklarını vurgulayan Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Şiddet içeren gösterilere müsaade yok, barışçıl olanlara var. Eğer şiddet olursa bu kanunlara aykırıdır. Mülke zarar vermek barışçıl bir gösteri değildir, kanuna aykırıdır. Vandalizm, izinsiz mülke girmek, camları kırmak, kampüsleri kapatmak, dersleri ve mezuniyet törenlerini zorla iptal ettirmek, bunların hiçbiri barışçıl gösteriler değildir."

Bir toplumda bir konuda farklı düşünen insanların bunu ifade etmesinin demokrasinin gereği olduğunu dile getiren Biden, bununla beraber bu durumun "başkalarının haklarını reddetmek" anlamına gelmemesi gerektiğini söyledi.

"Ulusal Muhafızlara gerek yok"

Öte yandan, Biden, bazı eyaletlerde kampüs olaylarını bastırabilmek için Ulusal Muhafızların göreve çağrılıp çağrılmamasının tartışıldığının hatırlatılması üzerine, buna gerek olmadığını belirtti.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, ülke genelindeki kampüs olaylarında 18 Nisan'dan bu yana 1800'den fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden: Üniversite kampüslerindeki Filistin'e destek gösterileri politikamızı etkilemiyor - Son Dakika

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