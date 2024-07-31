ABD Başkanı Biden ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Venezuela'daki seçim sonrası siyasi durumu ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Başkanı Biden ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Venezuela'daki seçim sonrası siyasi durumu ele aldı

ABD Başkanı Joe Biden, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile yaptığı telefon görüşmesinde, Venezuela'daki devlet başkanı seçimi sonrası oluşan siyasi durumu ele aldı. Biden, Lula da Silva'ya Venezuela konusunda gösterdiği liderlik için teşekkür etti. İkili, seçim sonuçlarının açıklanması ve teyit edilmesi durumunda herkesin sonuçları tanıması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, temiz enerji dönüşümü konusunda işbirliğini derinleştirmeyi sürdürme kararı aldı.

31.07.2024 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEXICO ABD Başkanı Joe Biden, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile yaptığı telefon görüşmesinde, Venezuela'daki devlet başkanı seçimi sonrası oluşan siyasi durumu ele aldı.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Lula da Silva ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede ikili, Venezuela'da 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçimi sonrası oluşan siyasi durumun yanı sıra ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

Biden, "Venezuela konusunda gösterdiği liderlik" için Lula da Silva'ya teşekkür etti.

İki lider Venezuelalı seçim yetkilileri tarafından sandık bazında tam, şeffaf ve ayrıntılı oy kullanma verilerinin derhal açıklanması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu bildirdi.

Venezuela seçim sonuçlarının bölgede demokrasi için "kritik bir anı" temsil ettiğini belirten ikili, bu konuda yakın koordinasyonda olma taahhüdünde bulundu.

İkili ayrıca, temiz enerji dönüşümünün hızlandırılması konusunda işbirliğini derinleştirmeyi sürdürme kararı aldı.

Lula da Silva, Venezuela'yı seçim tutanaklarını yayınlamaya çağırdı

Öte yandan Lula da Silva, başkent Brazilya'daki Planalto Sarayı'nda "TV CEntro America" televizyonuna Venezuela'daki seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lula da Silva, Venezuelalı mevkidaşı Nicolas Maduro'yu seçim sonuçlarının meşruiyetini teyit etmek için seçim tutanaklarını yayınlamaya çağırdı.

Venezuela'daki seçim konusundaki anlaşmazlığın bu yöntemle çözülebileceğini dile getiren Lula da Silva, "Eğer seçim tutanakları durum hakkında şüphe uyandırıyorsa, muhalefet itirazda bulunur ve mahkeme sürecini bekler." diye konuştu.

Lula da Silva, seçim tutanaklarının yayınlanması ve teyit edilmesi durumunda herkesin Venezuela'daki seçim sonuçlarını tanımakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Venezuela'daki seçimler

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyinin verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.

Seçim sonuçlarının hileli olduğunu iddia eden onlarca kişi meydanlara inerek polisle çatışıyor.

Kaynak: AA

Lula Da Silva, Venezuela, Joe Biden, Brezilya, Lula, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Venezuela'daki seçim sonrası siyasi durumu ele aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:14 Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi
08:11 Haniye’nin öldürülmesinin ardından Türkiye’den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
07:21 Hamas: İsmail Haniye’nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
10:00 Szymanski’nin 903’teki golü her şeyi değiştirdi İşte güncellenen ülke puanı sıralaması Szymanski'nin 90+3'teki golü her şeyi değiştirdi! İşte güncellenen ülke puanı sıralaması
09:48 Kurumlar arasında kriz Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı Kurumlar arasında kriz! Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı
09:43 Süleyman Soylu’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım
09:17 Herkes bu açıklamaları konuşuyor Fenerbahçe’ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş’ı yerden yere vurdu Herkes bu açıklamaları konuşuyor! Fenerbahçe'ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş'ı yerden yere vurdu
08:43 Suikasta kurban giden İsmail Haniye’nin son görüntüleri ortaya çıktı Suikasta kurban giden İsmail Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı
08:41 Hayatını kaybeden Genco Erkal’ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti Adeta veda etmiş Hayatını kaybeden Genco Erkal'ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti! Adeta veda etmiş
07:52 Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor
07:51 Tahran’da öldürülen İsmail Haniye kimdir Tahran'da öldürülen İsmail Haniye kimdir?
01:18 Hatay’da kanlı gece Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı Hatay'da kanlı gece! Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 10:28:56. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Venezuela'daki seçim sonrası siyasi durumu ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement