ABD Başkanı Danışmanı: Gazze'de ateşkes ve diplomatik çözüm çatışmalara son verebilir

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İsrail ve Lübnan arasında arabulucu konumundaki ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasındaki çatışmaların yeterince uzadığını, Gazze'de olası ateşkes ve diplomatik çözümün bu çatışmalara da bir son verebileceğini söyledi.

Hochstein, dünkü İsrail ziyaretinin ardından geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.

Berri ile görüşmesinden sonra gazetecilere konuşan Hochstein, "Gazze'de bir ateşkes ve diplomatik çözüm Mavi Hat (İsrail Lübnan sınırı) üzerindeki çatışmalara da bir son verebilir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalardan dolayı evlerine geri dönemeyen Lübnan ve İsrailli sivillerin artık güvenli bir şekilde evlerine dönüşlerinin sağlanması gerektiğini belirten Hochstein, şunları söyledi:

"Mavi Hat boyunca İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışma yeterince uzun süredir devam ediyor. Masum insanlar ölüyor, mülkler zarar görüyor, aileler parçalanıyor ve Lübnan ekonomisi gerilemeye devam ediyor. Ülke sebepsiz yere acı çekiyor. Sorunun hızlı ve diplomatik bir şekilde çözülmesi herkesin çıkarınadır."

Son haftalarda İsrail-Lübnan sınırı üzerindeki çatışmaların giderek arttığını ve Başkan Biden'ın çatışmaların daha da şiddetlenip büyük bir savaşa dönüşmesinden kaçınılmasına vurgu yaptığını aktaran Hochstein, bunun için diplomatik çözüm üzerinde durduklarını sözlerine ekledi.

Hochstein, dün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.