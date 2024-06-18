ABD Başkanı Danışmanı: Gazze'de ateşkes ve diplomatik çözüm çatışmalara son verebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Başkanı Danışmanı: Gazze'de ateşkes ve diplomatik çözüm çatışmalara son verebilir

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasındaki çatışmaların yeterince uzadığını, Gazze'de olası ateşkes ve diplomatik çözümün bu çatışmalara da bir son verebileceğini söyledi. Hochstein, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, çatışmaların sona ermesi ve Lübnan ve İsrailli sivillerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Başkan Biden'ın çatışmaların daha da şiddetlenmesini önlemek için diplomatik çözüm üzerinde durduğunu vurguladı.

18.06.2024 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ve Lübnan arasında arabulucu konumundaki ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasındaki çatışmaların yeterince uzadığını, Gazze'de olası ateşkes ve diplomatik çözümün bu çatışmalara da bir son verebileceğini söyledi.

Hochstein, dünkü İsrail ziyaretinin ardından geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.

Berri ile görüşmesinden sonra gazetecilere konuşan Hochstein, "Gazze'de bir ateşkes ve diplomatik çözüm Mavi Hat (İsrail Lübnan sınırı) üzerindeki çatışmalara da bir son verebilir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalardan dolayı evlerine geri dönemeyen Lübnan ve İsrailli sivillerin artık güvenli bir şekilde evlerine dönüşlerinin sağlanması gerektiğini belirten Hochstein, şunları söyledi:

"Mavi Hat boyunca İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışma yeterince uzun süredir devam ediyor. Masum insanlar ölüyor, mülkler zarar görüyor, aileler parçalanıyor ve Lübnan ekonomisi gerilemeye devam ediyor. Ülke sebepsiz yere acı çekiyor. Sorunun hızlı ve diplomatik bir şekilde çözülmesi herkesin çıkarınadır."

Son haftalarda İsrail-Lübnan sınırı üzerindeki çatışmaların giderek arttığını ve Başkan Biden'ın çatışmaların daha da şiddetlenip büyük bir savaşa dönüşmesinden kaçınılmasına vurgu yaptığını aktaran Hochstein, bunun için diplomatik çözüm üzerinde durduklarını sözlerine ekledi.

Hochstein, dün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Nebih Berri, Joe Biden, Lübnan, İsrail, Gazze, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Danışmanı: Gazze'de ateşkes ve diplomatik çözüm çatışmalara son verebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:21 Efes Antik Kenti’nde özel davet skandalı Türk vatandaşları içeriye sokmadılar Efes Antik Kenti'nde özel davet skandalı! Türk vatandaşları içeriye sokmadılar
11:04 Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı
10:55 İzmir’de infial yaratan görüntü Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti
10:07 Salda Gölü tehlike altında mı Valilik “yeni yol“ iddiasını yalanladı Salda Gölü tehlike altında mı? Valilik "yeni yol" iddiasını yalanladı
00:19 Batı Kudüs’teki Netanyahu karşıtı gösteriden kareler Sert müdahale anbean görüntülendi Batı Kudüs'teki Netanyahu karşıtı gösteriden kareler! Sert müdahale anbean görüntülendi
12:13 Adalar’da “Azmanbüs“ eylemi hız kesmiyor İmamoğlu’na “İnadından vazgeç“ çağrısı yaptılar Adalar'da "Azmanbüs" eylemi hız kesmiyor! İmamoğlu'na "İnadından vazgeç" çağrısı yaptılar
11:48 Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak
11:44 Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga! Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor
11:16 Kutsal topraklarda 23 Türk hacı adayı hayatını kaybetti Kutsal topraklarda 23 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
10:57 Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat’ın davası ertelendi Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat'ın davası ertelendi
10:57 Lekelenmeme hakkı, 1 milyon kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu Lekelenmeme hakkı, 1 milyon kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
10:31 Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik
09:56 Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi
09:13 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan “Kaçak hacılar Suudi Arabistan’a ihbar edildi’ iddiasına yalanlama Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Kaçak hacılar Suudi Arabistan'a ihbar edildi' iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 13:20:38. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Danışmanı: Gazze'de ateşkes ve diplomatik çözüm çatışmalara son verebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement