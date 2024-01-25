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ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması Filistin yanlısı protestocular tarafından kesintiye uğradı - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması Filistin yanlısı protestocular tarafından kesintiye uğradı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Virginia ve Washington'da katıldığı seçim etkinliklerinde Filistin yanlısı protestocular tarafından konuşması defalarca kesildi. Protestocular, Gazze'de ateşkes çağrısı yaparken, Filistin bayrakları ve acil ateşkes isteyen pankartlar taşıdı. İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası yaşanan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Joe Biden\'ın konuşması Filistin yanlısı protestocular tarafından kesintiye uğradı
25.01.2024 - 10:07,
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ABD Başkanı Joe Biden'ın, katıldığı seçim etkinliğindeki konuşması, üst üste 2 gün Filistin yanlısı protestocular tarafından kesintiye uğradı.

Biden'ın Virginia'da katıldığı bir seçim etkinliğinde konuşmasının defalarca Filistin yanlısı protestocular tarafından kesilmesinden 1 gün sonra aynı şey, başkent Washington'da da yaşandı.

Otomobil üreticileri sendikasının etkinliğinde Biden'ın konuşma yaptığı esnada sesini yükselten protestocular, Biden'a " Gazze'de ateşkes" çağrısında bulundu.

Öte yandan bir grup protestocu da etkinliğin yapıldığı otelin önünde toplandı.

Protestocular, Filistin bayrakları ve Gazze'de acil ateşkes isteyen pankartlar taşıyarak slogan attı.

Biden'ın önceki gün Virginia eyaletinde katıldığı bir seçim toplantısındaki konuşması, Filistin destekçisi göstericiler tarafından "soykırımı fonlamayı durdurun" sloganlarıyla defalarca kesilmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 371 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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