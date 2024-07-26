ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Gazze'de ateşkesin tamamlanması gerektiğini belirtti - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Gazze'de ateşkesin tamamlanması gerektiğini belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, Gazze'de ateşkesin tamamlanması ve anlaşmanın en kısa sürede gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Biden, ayrıca Gazze'deki insani krize dikkat çekerek, Filistinlilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmede ayrıca ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan taahhüdünü yineleyen Biden, bölgesel tehditlere karşı işbirliği mesajı verdi.

26.07.2024 05:03
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Gazze'de ateşkes konusunda kalan boşlukların doldurulması ve en kısa sürede anlaşmanın tamamlanması gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray, Biden ile Netanyahu arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Biden ile Netanyahu'nun Gazze'deki son durumu, halen devam eden ateşkes görüşmeleri sürecini ve esirlerle ilgili konuları detaylı şekilde ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Biden, (Gazze'de ateşkes anlaşmasıyla ilgili) kalan boşlukların doldurulması ve mümkün olan en kısa sürede anlaşmanın tamamlanmasını, esirlerin eve dönmesini ve Gazze'deki savaşta kalıcı bir sona erişilmesi gerektiğini belirtti." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede Biden'ın "Gazze'deki insani krizi de gündeme getirdiği" aktarılan açıklamada, ABD Başkanı'nın Netanyahu'ya, Filistinlilerin acil temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda tüm engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladığı da kaydedildi.

Biden'ın ayrıca, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan "sarsılmaz" taahhüdünü bir kez daha yinelediği ve İran ile Hizbullah gibi bölgesel "tehditlere" karşı işbirliği mesajı verdiği de ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Gazze'de ateşkesin tamamlanması gerektiğini belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Gazze'de ateşkesin tamamlanması gerektiğini belirtti - Son Dakika
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