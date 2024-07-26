ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi yaptı

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ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesinde, Gazze'de ateşkes için devam eden müzakere sürecini ve Filistinlilere yardım konusunu ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ile Kral 2. Abdullah telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Biden, Gazze'deki Filistinliler için yaptığı yardımlar ve gösterdiği çabalar dolayısıyla Kral 2. Abdullah'a teşekkür ederken, bu çabaların Filistin halkına gerekli yardımların ulaştırılmasında hayati derecede önemli olduğunu belirtti.

Gazze'de ateşkes için devam eden müzakere sürecini de değerlendiren iki lider, ayrıca işgal altında bulunan Batı Şeria'daki durumu ve Filistin hükümetinin reform çabalarını da ele aldı.

ABD Başkanı Biden, yarıştan çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada, görevinin kalan 6 ayında Gazze'de ateşkes için çalışmalarına devam edeceğini vurgulamıştı.