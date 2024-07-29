ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkeme Yargıçlarının Görev Süresini Kısaltmayı Öngören Reform Önerisi Kongre'de Kabul Görmüyor - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkeme Yargıçlarının Görev Süresini Kısaltmayı Öngören Reform Önerisi Kongre'de Kabul Görmüyor

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkeme yargıçlarının görev süresini 18 yıla indiren reform önerisinin Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında keskin hatlarla bölünmüş Kongre'de kabul görmesi beklenmiyor. Biden'ın reform önerisinin yasalaşabilmesi için Kongre'nin her iki kanadından da geçmesi ve daha sonra Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

29.07.2024 18:13
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ABD Başkanı Joe Biden'n, Yüksek Mahkeme yargıçlarının görev süresini 18 yıla indiren reform önerisinin Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında keskin hatlarla bölünmüş Kongre'de kabul görmesi beklenmiyor.

Başkanlık yarışından çekilen Biden, daha önce de tartışılan Yüksek Mahkeme yargıçlarının ömür boyu olan görev sürelerini kısaltmayı öngören bir reform paketini kamuoyuna açıkladı.

Buna göre, Yüksek Mahkeme yargıçlarının görev süreleri 18 yılla sınırlı olacak ve yargıçların siyasi konulardan kesin şekilde uzak durmaları için bağlayıcı bir iş ahlakı kurallar bütünü uygulanacak.

Kongre'ye çağrıda bulunan Biden, reform paketinin ülke demokrasisi için hayati önemi olduğunu savundu.

Öte yandan, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında keskin hatlarla ayrılmış durumda olan ve 5 Kasım'daki seçimlerde nasıl bir tablo çıkacağı öngörülemeyen Kongre'de, Biden'ın Yüksek Mahkeme yargıçlarına ilişkin reform önerisinin kabul edilmesine düşük ihtimal veriliyor.

Washington Post gazetesine konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'a "başkanlık dokunulmazlığı" kalkanı veren Yüksek Mahkeme'nin bu yöndeki kararını da eleştirerek, "Bu ulus tek ve fakat temel ilke üzerine kurulmuştur. Kimse kanunun üzerinde değildir. ABD Başkanı da değildir, Yüksek Mahkeme yargıcı da değildir." ifadesini kullandı.

Biden'ın reform önerisinin yasalaşabilmesi için Kongre'nin her iki kanadından da geçmesi ve daha sonra Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

Toplam 9 üyesi bulunan ABD Yüksek Mahkemesi, yasama organı olan Kongre ve yürütme organı olan hükümetle birlikte Amerikan siyasi sisteminin ana unsurlarından biri olarak işlev görüyor. 9 yargıcın 6'sı siyasi eğilim olarak muhafazakar, 3'ü ise liberal yargıçlar olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkeme Yargıçlarının Görev Süresini Kısaltmayı Öngören Reform Önerisi Kongre'de Kabul Görmüyor - Son Dakika

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