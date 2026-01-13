ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden geniş çaplı protestolarla ilgili olarak Washington yönetiminin destek vermeye hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi. Trump, açıklamasında İran halkına "Kurumlarınızı ele geçirin, protestoya devam edin, yardım yolda" sözleri ile seslendi.

İran halkının özgürlük mücadelesini desteklediğini belirten Trump, protestoların sürdürülmesini istedi ve ABD'nin yardıma hazır olduğunu dile getirdi.

"HALK KONTOLÜ ELE ALMALI"

Trump, İran'daki mevcut yönetimi sert sözlerle eleştirirken, halkın devlet kurumları üzerindeki kontrolü ele alması gerektiğini savundu. Açıklamada, "İran halkı yıllardır baskı altında. Kurumlarınızı ele geçirin, protestoya devam edin. Yardım yolda" ifadeleri yer aldı.

WASHİNGTON'DAN AÇIK DESTEK

Trump'ın açıklaması, İran'daki rejim karşıtı gösterilere ABD'den gelen en açık destek mesajlarından biri olarak değerlendirildi. Beyaz Saray cephesinden yardımın içeriğine dair ayrıntı verilmezken, diplomatik ve siyasi seçeneklerin masada olduğu belirtildi.

ABD İRAN'DAKİ PROTESTOLARI YAKINDAN İZLİYOR

ABD yönetiminin İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulanırken, protestoların seyrine göre yeni açıklamaların ve adımların gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Trump'a yakın bazı Cumhuriyetçi isimler de İran halkına destek mesajları paylaşarak uluslararası baskının artabileceğine işaret etti.

ÜLKE 28 ARALIK'TAN BERİ AYAKTA

İran'da ekonomik kriz ve hızla düşen yaşam standartlarına karşı 28 Aralık Pazar günü Tahran Kapalı Çarşı'da başlayan ve "Aralık Protestoları" olarak adlandırılan eylemler, kısa sürede tüm eyaletlere yayılarak son yılların en kapsamlı protesto dalgasına dönüştü.

Protestolar bugün itibarıyla 17. gününe girerken, günlerdir süren internet kesintisi, İranlılar'ın dış dünyayla iletişimlerini ve bağımsız haber akışını neredeyse tamamen durdurmuş durumda.

"12 BİN KİŞİ ÖLDÜ" İDDİASI

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'nın (HRANA) doğrulanmış verilerine göre protestolar, ülke genelinde 31 kentin tamamında ve 585 farklı noktada sürüyor.

Son olarak İran International, İran'da 8-9 Ocak tarihlerinde üst üste gerçekleştirilen protesto bastırma operasyonlarında en az 12 bin kişinin öldürüldüğünü öne sürdü. Haberde, internet kesintileri ve medya karartmasının bu iddianın ortaya çıkmasını engellemeye yönelik olduğu savunuldu.