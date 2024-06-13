ABD Başkanlık Seçimlerinde Trump, Biden'ın Önünde Görünüyor - Son Dakika
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ABD Başkanlık Seçimlerinde Trump, Biden'ın Önünde Görünüyor

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Cumhuriyetçi Donald Trump güncel anketlerde Demokrat Joe Biden'ın az farkla önünde görünüyor. Reuters ile Ipsos'un ortak yaptığı ankete göre, Trump'a oy vereceğini söyleyen seçmenlerin oranı yüzde 41'e ulaşırken, Biden'ı tercih edeceğini belirten seçmenlerin oranı yüzde 39'da kaldı. Ülke genelindeki anketlerde de Trump'ın az farkla da olsa Biden'ın önünde olduğu görülüyor.

13.06.2024 20:13
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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Cumhuriyetçi Donald Trump güncel anketlerde Demokrat Joe Biden'ın az farkla önünde görünüyor.

ABD'de kasımda yapılacak 60. başkanlık seçimleri yaklaşırken, haftalık olarak güncellenen anketler kamuoyunun nabzını tutuyor.

Reuters ile Ipsos'un ortak yaptığı son ankette, 2020'de Biden karşısında kaybeden Trump, rakibinin 2 puan önünde çıktı.

Ankete göre, Cumhuriyetçi Trump'a oy vereceğini söyleyen seçmenlerin oranı yüzde 41'e ulaşırken, Demokrat Biden'ı tercih edeceğini belirten seçmenlerin oranı yüzde 39'da kaldı.

Ankete katılanların yüzde 20'si ise kararsız olduğunu ya da oy vermeyi düşünmediğini beyan etti.

Öte yandan ülke genelindeki seçim anketlerini derleyen Real Clear Politics'te (RCP) yer alan ulusal anketlerde de Trump'ın az farkla da olsa Biden'ın önünde olduğu görünüyor.

RCP'de yer alan ülke geneli son 9 anketin ortalamasına göre Trump, oyların yüzde 45.2'sini alırken, Biden ise yüzde 44.8'de kaldı.

5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde ABD'de yapılan ön seçim sürecinde Demokratlarda Biden, Cumhuriyetçilerde ise Trump yeterli delege sayısına rahat bir şekilde ulaşmıştı.

Demokrat Parti'de resmi başkan adayının ilan edileceği parti kongresi 19-22 Ağustos tarihleri arasında Chicago'da, Cumhuriyetçi Parti'de ise 15-18 Temmuz tarihleri arasında Milwaukee'de yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanlık Seçimlerinde Trump, Biden'ın Önünde Görünüyor - Son Dakika

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