ABD Başkanlık Tartışmasında İzleyicilerin %67'si Trump'ın Başarılı Olduğunu Düşünüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Başkanlık Tartışmasında İzleyicilerin %67'si Trump'ın Başarılı Olduğunu Düşünüyor

ABD'de yapılan bir ankete göre, Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump arasındaki ilk canlı yayın tartışmasını izleyenlerin %67'si Trump'ın daha iyi performans sergilediğini düşünüyor. Ankete katılanların %33'ü ise Biden'ın daha iyi olduğunu belirtti. Tartışmayı izleyenlerin çoğunluğu ise tercihlerinde değişiklik olmadığını ifade etti.

28.06.2024 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın karşı karşıya geldiği ilk canlı yayın tartışmasına ilişkin anketin sonuçlarına göre, izleyicilerin yüzde 67'si Trump'ın başarılı olduğunu düşünüyor.

ABD Başkanı Biden ve eski Başkan Trump, CNN'nin Atlanta'daki stüdyosunda ilk canlı yayın tartışmaları için bir araya geldi. CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS ile yaptığı ankette katılımcılar, çeşitli konularda kozlarını paylaşan Biden ve Trump'ın performansını değerlendirdi.

Anketin sonucuna göre, katılımcıların yüzde 67'si Trump'ın, yüzde 33'ü ise Biden'ın daha iyi performans sergilediğini görüşünü paylaştı.

Tartışma öncesi yapılan ankette ise aynı katılımcıların yüzde 55'i Trump'ın, yüzde 45'i ise Biden'ın daha iyi performans sergileyeceği tahmininde bulunmuştu.

Öte yandan, programı izleyen katılımcıların yüzde 81'i seçimler için başkanlık tercihlerinin değişmediğini ifade ederken, yüzde 14'ü tartışma sonucu tercihlerini gözden geçirdiklerini fakat yine de fikirlerinin değişmediğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 5'i ise Biden ve Trump'ın canlı yayındaki tartışmasının tercihlerini değiştirdiği yönünde oy kullandı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Joe Biden, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanlık Tartışmasında İzleyicilerin %67'si Trump'ın Başarılı Olduğunu Düşünüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:06:04. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Başkanlık Tartışmasında İzleyicilerin %67'si Trump'ın Başarılı Olduğunu Düşünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement