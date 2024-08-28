ABD, Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan kurumu yaptırım listesine aldı

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Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e verdiği koşulsuz destek dolayısıyla eleştirilen ABD yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan aşırılıkçı bir kurum ile bir kişiyi yaptırım listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli aşırılıkçıların uyguladıkları şiddetin bölgedeki tansiyonu artırdığına dikkat çekildi.

Bakanlık, bu kapsamda Batı Şeria'daki Filistinlilere şiddet uygulayan Haşomer Yoş adlı sivil toplum kuruluşu ile Yitzhak Levi Filant adlı bir güvenlik görevlisini yaptırım listesine ekledi.

Açıklamada, Haşomer Yoş adlı kuruluşun daha önce ABD'nin yaptırım listesinde olan başka aşırılıkçı örgütlere yardım ederek yerlerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşlerine engel olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptırım kapsamına alınan kişi ve kuruluşların İsrail tarafından da sorumlu tutulmasını ve faillerin hesap vermesini sağlamasını istedi.

Gazze'de saldırılarına devam eden İsrail'e sağladığı askeri destek dolayısıyla uluslararası kamuoyunda tepki toplayan ABD Başkanı Joe Biden, şubat ayında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzalamıştı.