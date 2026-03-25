ABD, Batı Şeria'nın İlhasına Karşı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, ülkesinin, İsrail ordusunun işgali altındaki Batı Şeria'nın ilhakına karşı olduğunu savundu.

Waltz, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardım çabalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bölgeye yardım ulaştırma konusunda ilerleme kaydedildiğini belirten Waltz, "Kesinlikle, daha fazla çalışmaya ihtiyaç var, daha uzun bir yolumuz var." dedi.

Waltz, ABD ve ortaklarının, son 16 haftada Gazze'ye her hafta yaklaşık 4 bin kamyon dolusu insani yardım ve diğer kritik malzemelerin girişini sağladığını ancak bu sayıların son zamanlarda azaldığını vurguladı.

Bölgede yaşayan insanların daha temiz ve dayanıklı konutlara ve sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Waltz, ABD'nin Gazze'de insani yardıma erişimini güçlendirmek için İsrail dahil ortaklarıyla çalıştığını savundu.

Waltz, uzun vadeli yeniden inşa sürecine de değinerek, temel hedefin Gazze'yi insani yardıma bağımlılıktan kurtarmak olduğunu söyledi.

Gazze'nin yatırım ve ekonomik büyüme açısından potansiyel taşıdığına işaret eden Waltz, bu durumun insani yardıma olan bağımlılığı değiştirebileceğini kaydetti.

Waltz, bölge ülkelerinin 7 milyar doları aşan destek taahhüdünde bulunduğunu hatırlatarak, "Başkan (Donald) Trump açıkça belirtti. ABD, Batı Şeria'nın ilhakına karşıdır." ifadelerini kullandı.