ABD, BM'de Gazze için ateşkes tasarısını veto etti - Son Dakika
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ABD, BM'de Gazze için ateşkes tasarısını veto etti

05.06.2025 12:33
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ABD, İsrail ile Hamas arasında ateşkes çağrısını veto etti; diğer 14 üye destekledi.

(ANKARA) – ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de "derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes" çağrısı yapan karar tasarısını veto etti. Konseyin diğer 14 üyesi tasarıya destek verdi.

Kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olan yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze'de insani krizin derinleşirken, bölgeye yardımlar hala sınırlı ölçüde ulaşabiliyor. ABD'nin BM Daimi Temsilci Vekili Dorothy Shea, Gazze'de "derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes" çağrısı için BM Güvenlik Konseyi'nde, yapılan oylama öncesi yaptığı konuşmada, "Hamas'ı açıkça kınamayan ve silahsızlanarak Gazze'den çekilmesini talep etmeyen hiçbir girişimi desteklemeyeceğimizi baştan beri net biçimde ifade ettik" dedi.

Shea, bu tür bir kararı onaylamanın ABD'nin arabuluculuğundaki ateşkes çabalarını baltalayacağını savundu. Konseyin diğer 14 üyesi karar tasarısına destek verdi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları genişletmesini ve insani yardımları ciddi şekilde kısıtlamasını gerekçesiz, orantısız ve ters etki yaratan adımlar olarak niteledi.

İsrail'in BM Temsilcisi Danny Danon ise oylamada tasarıya destek veren ülkelere hitaben, "Teslimiyeti ve yatıştırmayı seçtiniz. Bu yol barışa değil, teröre çıkar" dedi.

Hamas ise ABD'nin vetosunu kınayarak bunun "ABD yönetiminin İsrail'e körü körüne bağlılığını" gösterdiğini ifade etti. Tasarı aynı zamanda Hamas ve diğer grupların elindeki rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını da talep ediyordu.

Gazze İnsani Yardım Vakfı yardımları askıya aldı

BM ve birçok uluslararası yardım kuruluşunun taraflı olmakla eleştirdiği, yardımı askeri hale getirdiği ve Filistinlilerin yerinden edilmesine yol açtığını ifade ettiği ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF), dün Gazze'de insani yardım dağıtımını bir günlüğüne askıya almıştı. Vakıf, yaklaşan Kurban Bayramı'na rağmen kararı bir gün daha uzatarak insani yardımlara bugün de ara verildiğini açıkladı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, BM'de Gazze için ateşkes tasarısını veto etti - Son Dakika

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