ABD Büyükelçiliği yetkilisi, İsrail'in Filistinli aktivistin evinin yıkılmasını kınadı

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ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği Filistin İşleri Birimi Başkanı George Noll, Kudüs araştırmacısı ve Silvan Topraklarını Savunma Kurulu Üyesi Fahri Ebu Diyab'ın Doğu Kudüs'teki evinin İsrail tarafından yıkılmasını kınadı.

Filistin İşleri Birimi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Noll, Ebu Diyab'ın geçen ay İsrail yönetimince yıkılan Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'ndeki evinin enkazının bulunduğu alanı ziyaret etti.

Yıkılan evin enkazında Ebu Diyab ile bir araya gelen Noll, "İsrail'in (Silvan'daki) tüm ahaliye korku salan bu yıkımını bir kez daha kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alan Silvan Mahallesi, İsrail yönetimi ve Yahudi yerleşimcilerin hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

İsrail yönetimi, Silvan'da "yapım ruhsatı olmadığı" iddiasıyla sık sık Filistinlilere ait evleri yıkıyor. Yahudi yerleşimciler de bu mahallede yer alan bazı arazilerin kendilerine ait olduğu iddiasıyla İsrail mahkemelerine başvuruyor, bu davaların büyük bölümü de Filistinlilerin aleyhine sonuçlanıyor.

İsrail, 14 Şubat'ta evleri yıkılan Filistinlilerin hakkını savunan Ebu Diyab'ın Silvan Mahallesi'ndeki evini yıkmıştı.