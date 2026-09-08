ABD Büyükelçisi Huckabee'den İngiltere'ye İsrail yaptırımları için karşılık tehdidi - Son Dakika
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ABD Büyükelçisi Huckabee'den İngiltere'ye İsrail yaptırımları için karşılık tehdidi

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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İngiltere'nin Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerine yönelik yaptırım kararı alması durumunda bunun sonuçları olacağını ve İngiliz şirketlerin ABD'nin bazı eyaletlerinde iş yapamayacağını söyledi.

Londra yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelecek mallara yönelik yaptırım kararını açıklamaya hazırlandığı yönündeki haberlerin ardından ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İngiltere'nin İsrail'e yaptırım uygulamasının "sonuçları olacağı ve İngiliz şirketlerin ABD'nin bazı eyaletlerinde iş yapamayacağını" söyleyerek, üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulundu.

BBC'nin Newsday programına açıklamalar yapan Büyükelçi Huckabee, İngiltere'deki İşçi Partisi hükümetini, İsrail'e karşı ayrımcılık yapmakla suçladı ve bu duruma ABD'den "şüphesiz karşılık geleceğini" söyledi.

İngiltere'nin açıklayacağı yaptırımları "Bu, taşı nereye düşeceğini düşünmeden atmaya benziyor." sözleriyle eleştiren Huckabee, ABD'nin bu yaptırımlara vereceği karşılığa işaret ederek "İngiltere egemen bir ülke, istediğini yapabilir ancak ABD de egemen bir ülke." ifadesini kullandı.

Huckabee, Londra yönetiminin açıklayacağı yaptırımların ABD'nin belli eyaletlerinde eyalet düzeyinde tepkiye yol açacağını ve bu durumun İngiliz şirketler üzerinde büyük etkiye yol açabileceğini hatta bazı eyaletlerde şirketlerin iş yapmasının yasaklanabileceğini savundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'ın bugün, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine karşı harekete geçileceğini açıklaması bekleniyor.

Yaptırımların belirli kişi veya şirketlere yönelik mali kısıtlamaları içermeyeceği, ancak yerleşimlerde faaliyet gösteren şirketlerle ticaret yapılmasını yasaklayabileceği düşünülüyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, daha önce İsrail'in Doğu Kudüs'ü tamamen izole etme ve Batı Şeria'nın kuzey ve güneyini bölme amacı taşıyan E1 yasa dışı yerleşim projesini "uluslararası hukukun açık ihlali" şeklinde niteleyerek Filistin topraklarının gasbedilmesi karşısında atacakları adımları değerlendirdiklerini kaydetmişti.

Miliband, "Atılacak adımları hükümet içinde ve müttefiklerimizle ele alıyoruz. Bu konuda sabırlı olunursa gelecek haftalarda daha fazla şey söyleyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Büyükelçisi Huckabee'den İngiltere'ye İsrail yaptırımları için karşılık tehdidi - Son Dakika

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