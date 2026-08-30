ABD Büyükelçisi Huckabee'den İsrail Savunması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Büyükelçisi Huckabee'den İsrail Savunması

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Huckabee, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarda gereğini yaptığını savundu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra ve Calut beldelerinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırıların ardından Tel Aviv yönetiminin gereğini yaptığını savundu.

Huckabee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın saldırılara karşı güçlü açıklamalarda bulunduğunu ileri sürdü.

Silahlı, yüzleri maskeli İsrailli saldırganlardan hiçbirinin gözaltına dahi alınmamasına rağmen "Tel Aviv yönetiminin gereğini yaptığını" savunan Huckabee, aynısını Filistin yönetiminden de beklediğini öne sürdü.

Filistin topraklarını gasbeden silahlı ve yüzleri maskeli onlarca İsrailli, kamyon kasalarında geldikleri Kusra beldesine baskın düzenlemişti.

Bir evi abluka altına alan İsraillilerin saldırısında evdeki Filistinliler yaralanmış, bölgedeki diğer Filistinliler ise evlerinde mahsur kalmıştı.

İsrail ordusunun olay yerine gelmesinin ardından Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ellerini kollarını sallayarak bölgeden ayrılmış, hiçbiri gözaltına dahi alınmamıştı; bunun yerine Filistinliler alıkonulmuş ve darbedilmişti.

İsrail yönetimi, işgal altında tuttuğu??????? bölgede Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaptığı saldırıları kınamıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Büyükelçisi Huckabee'den İsrail Savunması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar
Galatasaray’ın iki rakibi karşılaştı PSG’den inanılmaz geri dönüş Galatasaray'ın iki rakibi karşılaştı! PSG'den inanılmaz geri dönüş
Galatasaray transfer bombasını patlattı Rafael Leao İstanbul’a geliyor Galatasaray transfer bombasını patlattı! Rafael Leao İstanbul'a geliyor

10:23
Messi’den 4 gollü şov
Messi'den 4 gollü şov
10:06
Cem Yılmaz’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor
Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor
09:57
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme Şüpheli sayısı 3’e çıktı
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme! Şüpheli sayısı 3’e çıktı
09:35
Meteoroloji’den sağanak uyarısı Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm
09:00
Nepal’de bilanço her saat ağırlaşıyor Hastane önlerinde acı bekleyiş
Nepal'de bilanço her saat ağırlaşıyor! Hastane önlerinde acı bekleyiş
08:15
Cem Yılmaz yoğun bakımda Doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Cem Yılmaz yoğun bakımda! Doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 11:05:59. #7.13#
SON DAKİKA: ABD Büyükelçisi Huckabee'den İsrail Savunması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement