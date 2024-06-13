ABD Büyükelçisi İzmir'deki Ege Serbest Bölgesi'ni Takdirle Karşıladı - Son Dakika
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ABD Büyükelçisi İzmir'deki Ege Serbest Bölgesi'ni Takdirle Karşıladı

ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, İzmir'de düzenlenen resepsiyonda Türkiye ile ABD arasındaki ortaklığı ve Ege Serbest Bölgesi'nin rolünü takdirle karşıladığını belirtti. Ege Serbest Bölgesi, Türkiye'nin ABD ile olan ekonomik ilişkilerinin en önemli unsurudur ve 1990'dan bu yana 98 milyar dolarlık ticari değer yaratmıştır. Büyükelçi Flake, ABD ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırımın dinamik bir görünüme sahip olduğunu vurgulayarak, uluslararası dostlukların pekiştirilmesine devam edeceklerini ifade etti.

13.06.2024 12:16
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ABD'nin 248'inci Bağımsızlık Günü nedeniyle İzmir'de düzenlenen resepsiyonda konuşan ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye ile ABD arasında bulunan ve her iki ülkenin de karşılıklı olarak yararına olan ortaklığı sürdürme konusunda İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin oynadığı güçlü rolü takdirle karşılıyorum. Bu akşam bulunduğumuz Ege Serbest Bölgesi, bu rolün en iyi örneğidir dedi.

ABD'nin 248'inci Bağımsızlık Günü dolayısıyla İzmir'de, Ankara Büyükelçiliği ve Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ) Yönetim Kurulu ev sahipliğinde resepsiyon gerçekleştirildi. Uzay Kampı Türkiye'nin bahçesinde yapılan resepsiyona Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu katıldı. ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye ile ABD arasında bulunan ve her iki ülkenin de karşılıklı olarak yararına olan ortaklığı sürdürme konusunda İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin oynadığı güçlü rolü takdirle karşılıyorum. Bu akşam bulunduğumuz Ege Serbest Bölgesi, bu rolün en iyi örneğidir. Ege Serbest Bölgesi, Ege Bölgesi'nin ABD ile olan ekonomik ilişkilerinin en önemli unsurudur. 1990'da kurulmasından bu yana 98 milyar dolarlık ticari değer yaratmıştır. Yaklaşık 26 bin Türk vatandaşına istihdam imkanı sunmakta ve İzmir'in ekonomik üretiminin yüzde 22'sini sağlamaktadır dedi.

"ABD İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARET VE YATIRIM DİNAMİK BİR GÖRÜNÜME SAHİP'

Büyükelçi Flake, Türkiye'deki ekonomik büyümeye ve kalkınmaya katkı sunan Borgwarner, Pratt & Whitney, Johnson Controls ve Gates gibi önde gelen çok sayıda şirketin faaliyetleriyle, ABD ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım dinamik bir görünüme sahip bulunmaktadır. İş dünyasından kamu sektörüne, sanata ve medyaya varıncaya kadar ABD ile Türkiye arasındaki zengin ilişkileri birçok yönüyle temsil eden sizleri burada görmek beni çok memnun etti diye konuştu. Jeffry Flake eşi Cheryl Flake ise Türkiye bizim için bir yurt dışı görevinden çok daha fazlası oldu. Türkiye, görevimiz bittiğinde bırakıp gitmenin çok zor olduğu bir ev oldu dedi.

'ULUSLARARASI DOSTLUKLARI PEKİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

ESBAŞ olarak uluslararası iş birliklerinin ve kültürel etkileşimlerin önemine yürekten inandıklarını dile getiren Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler de ABD ile Türkiye arasındaki güçlü bağlar ve iş birlikleri, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda karşılıklı fayda sağlamaya devam ediyor. Bugün burada bir araya gelmemiz, bu güçlü bağların ve ortak değerlerin bir yansımasıdır. Amerikan firmalarının Türkiye'deki yatırımları ve Türk firmalarının Amerika'daki faaliyetleri, ülkelerimiz arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkileri geliştirmektedir. ESBAŞ, bu iş birliklerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi adına önemli bir platform sağlamaktadır. Türkiye'de faaliyet gösteren birçok Amerikan şirketine ev sahipliği yapmaktan ve bu iş birliklerine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. ESBAŞ olarak daha iyi bir gelecek için birlikte çalışmaya, inovasyon ve girişimcilik ruhunu desteklemeye ve uluslararası dostlukları pekiştirmeye devam edeceğiz diye konuştu.

Haber - Yağmur ÖNGÜN İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ABD Büyükelçisi İzmir'deki Ege Serbest Bölgesi'ni Takdirle Karşıladı - Son Dakika

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