ABD Büyükelçisi'nden Lübnan'a Barış Mesajı
ABD Büyükelçisi'nden Lübnan'a Barış Mesajı

20.03.2026 19:45
Büyükelçi İsa, Lübnan'ın barışı İsrail ile müzakereler yapmadan sağlayamayacağını vurguladı.

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa, Lübnan'da barışın İsrail ile müzakereler yapılmadan sağlanamayacağını ve Lübnan hükümetinin İsrail saldırıları devam ederken Tel Aviv yönetimiyle masaya oturup oturmayacağına karar vermesi gerektiğini söyledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Büyükelçi İsa, Beyrut'un kuzeyindeki Bikerki'de Maruni Katolik Patriği Kardinal Mar Beşara Butrus er-Rai ile görüştü.

ABD'li Büyükelçi, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Maruni Patriğine, ilk günden beri İsrail'den Lübnan'ın güneyindeki Hristiyan köylerini hedef almamalarını istediğimizi ve bu konuda, Hizbullah üyelerinin bu köylere sızmaması şartıyla, söz aldığımızı söyledim." dedi.

Lübnan ordusundan da Hristiyan köylerinde konuşlanmalarını istediklerini belirten İsa, "İşlerin nasıl sonuçlanacağını kimse bilmiyor." diye konuştu.

Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusuna işaret eden İsa, "Lübnan ordusunun kendisinden istenilenleri yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu" ifade etti.

"İsrail ile müzakere edilmeden barış sağlanamaz." diyen ABD Büyükelçisi, şunları söyledi:"

"Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın krizi çözmek için İsrail ile müzakere etme isteğini takdir ediyoruz ancak Lübnan, saldırılar devam ederken görüşüp görüşmeyeceğine karar vermelidir."

İsa, ABD'yi temsilen Lübnan'ın bağımsızlığını önemsediğini, Patrik Rai'ye "savaşı durdurmak için her şeyi yapma sözü" verdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

