ABD CENTCOM Komutanı Suriye'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD CENTCOM Komutanı Suriye'yi Ziyaret Etti

ABD CENTCOM Komutanı Suriye\'yi Ziyaret Etti

General Kurilla, Suriye'deki ABD askerleri ve SDG ile DEAŞ karşıtı çabaları değerlendirdi.

17.01.2025 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, dün Suriye'yi ziyaret ederek bölgedeki ABD askerleri ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkilileri ile bir araya geldi.

CENTCOM'un sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bugün yapılan açıklamada, CENTCOM Komutanı Kurilla'nın dün Suriye'yi ziyaret ettiği belirtildi. Açıklamada, "ABD askeri komutanları ve personeli ile bir araya gelen General Kurilla, ayrıca DEAŞ karşıtı ortaklarımız olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile de görüştü. Ziyaret, DEAŞ'ı yenilgiye uğratma kampanyasının mevcut durumu, terör örgütünün bölgede yeniden güçlenmesini önleme çabaları ve Suriye'deki değişen durumu değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi" ifadelerine yer verdi.

Kurilla'ya ziyareti sırasında, Birleşik Ortak Görev Gücü Doğal Kararlılık Harekatı (CJTF-OIR) Komutanı Tümgeneral Kevin Leahy ve Birleşik Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü-Levant (CSOJTF-L) Komutanı Tuğgeneral Michael Brooks da eşlik etti.

IŞİD'lilerin tutulduğu El-Hol kampına ziyaret

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Kurilla'nın IŞİD militanlarının da tutukluğu bulunduğu El-Hol kampını ziyaret ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"General Kurilla, ayrıca kuzeydoğu Suriye'deki El-Hol yerinden edilmiş kişiler kampını da ziyaret etti. El-Hol ve El-Roj kamplarında, çoğu IŞİD bağlantılı olan 40 binden fazla yerinden edilmiş kişi bulunuyor... General Kurilla, CENTCOM'un, El-Hol ve El-Roj kamplarındaki kişilerin geldikleri ülkelere geri gönderilmelerini desteklemeye odaklandığını vurguladı. Ayrıca CENTCOM'un, IŞİD savaşçılarının nihai yargılama için geldikleri ülkelere transfer edilmesi amacıyla uluslararası toplumla çalışmaya devam edeceğini yineledi."

Kurilla'nın Suriye ziyareti, Bahreyn, Suudi Arabistan, Kızıldeniz'deki bir ABD uçak gemisi, Mısır, Lübnan, İsrail, Irak ve Ürdün'ü kapsayan sekiz günlük bir turunun son durağı oldu.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Suriye, Güncel, Dünya, Işid, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD CENTCOM Komutanı Suriye'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:56 Erdoğan’dan Rıza Polat’ın tutuklandığı ihale yolsuzluğu soruşturmasına ilk yorum: Hiç kimse hukuku çiğneyemez Erdoğan'dan Rıza Polat'ın tutuklandığı ihale yolsuzluğu soruşturmasına ilk yorum: Hiç kimse hukuku çiğneyemez
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
14:02 Şam’da ikinci el eşya satış yasağı kalktı Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi
13:37 Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı
13:36 Nihat Özdemir’den Suriye’deki geçici hükümetin Türkiye’ye yönelik vergi hamlesine tepki Nihat Özdemir'den Suriye'deki geçici hükümetin Türkiye'ye yönelik vergi hamlesine tepki
22:14 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
22:06 Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal’in askerleriyiz Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
22:05 Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
21:43 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
20:54 Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 15:18:57. #1.12#
SON DAKİKA: ABD CENTCOM Komutanı Suriye'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.