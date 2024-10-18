ABD, Çinli Firmalara Yaptırım Uygulayacak - Son Dakika
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ABD, Çinli Firmalara Yaptırım Uygulayacak

ABD, Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı İHA'ların üretiminde yer alan iki Çinli firmaya yaptırım kararı aldı.

18.10.2024 12:47
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ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı uzun menzilli insansız hava araçlarının (İHA) yapımında ve sevkiyatında rol oynamakla suçladığı iki Çinli firmaya yaptırım uygulayacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığından, yaptırım kararlarına ilişkin yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı ve bir Rus şirketi tarafından geliştirilen "Garpiya" isimli uzun menzilli İHA'ların motorlarını üreten Xiamen Limbach Aircraft Engine Co. ile İHA'ların sevkiyatında rol alan Redlepus Vector Industry isimli firmalara yaptırım uygulanacağı bildirildi.

İHA'ların Ukrayna'nın kritik altyapısını tahrip ettiği ve "kitlesel kayıplara" yol açtığı savunulan açıklamada, bunların Çin'de üretildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca saldırı İHA'ları geliştiren bir Rus firması ile onun genel müdürüne de yaptırım uygulanacağı aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD daha önce Rusya'nın askeri-endüstriyel üssüne kritik girdiler sağlayan Çin merkezli kuruluşlara yaptırım uygulamış olsa da bunlar Rus firmalarıyla ortaklaşa komple silah sistemleri geliştiren ve üreten Çinli kuruluşlara uygulanan ilk ABD yaptırımlarıdır." ifadesine yer verildi.

Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, yaptığı açıklamada, ABD'nin suçlamalarının yanlış olduğunu, Çin'in Rusya ile yaptığı ticaretin "açık ve dürüst", Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu olduğunu belirtti.

Liu, Çin'in ABD'nin "yasa dışı ve haksız tek taraflı yaptırımlarına" karşı çıktığını, ABD'nin bu konuda "son derece ikiyüzlü ve sorumsuzca" davrandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

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