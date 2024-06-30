ABD'de 13 yaşındaki çocuğun polis tarafından vurulması tepkilere yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'de 13 yaşındaki çocuğun polis tarafından vurulması tepkilere yol açtı

ABD'nin New York eyaletinde, polis tarafından kovalamaca sırasında sahte tabanca doğrultan 13 yaşındaki bir çocuk, vurularak öldürüldü. Olay, Utica kentinde gerçekleşti. Polis, çocuğun bir silahlı soyguna karıştığı şüphesiyle durdurulduğunu belirtti. Ancak yapılan incelemede, çocuğun elindeki silahın sahte olduğu ortaya çıktı. Mway'ın vurulması, tepkilere ve protestolara yol açtı. Olayla ilgili iç soruşturma başlatılırken, New York Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatacağını duyurdu.

30.06.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin New York eyaletinde kovalamaca sırasında güvenlik güçlerine sahte tabanca doğrultan 13 yaşında bir çocuğun, polis tarafından vurularak öldürülmesi tepkilere yol açtı.

ABD basınındaki haberlere göre, New York eyaletinin Utica kentinde 28 Haziran'da akşam saatlerinde polis, bir silahlı soyguna ilişkin soruşturma kapsamında 2 çocuğu durdurdu.

Emniyet yetkilileri, 13 yaşlarındaki 2 çocuğun bir gün önce aynı bölgede ve aynı saatlerde yaşanan silahlı soyguna karışan şüphelilerin eşkallerine uyduğunu belirtti.

Polis tarafından paylaşılan videoda, üst araması yapılacağı sırada 13 yaşındaki Nyah Mway'ın kaçmaya başladığı görüldü.

Utica Emniyet Müdürü Mark Williams, konuya ilişkin yaptığı basın toplantısında, Mway'ın polislerden kaçarken onlara silah doğrulttuğunu söyledi.

Williams, polislerin çocuğu yakaladığı sırada yerde yaşanan boğuşmada bir polisin silahını ateşlediğini ve Mway'ın göğsünden vurulduğunu ifade etti.

Myanmar'da Karen azınlığına mensup olarak dünyaya gelen ve sonrasında ailesiyle ABD'ye göç eden Mway, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Silahın sahte olduğu incelemede anlaşıldı

Yapılan incelemede, çocuğun elindeki silahın sahte olduğu ve gerçek mermi ateşleyemeyeceği ortaya çıktı.

Öte yandan, Mway'ı göğsünden vuran polis memuru Patrick Husnay, çocuğun elindeki silahın gerçek olduğunu düşündüğünü savundu.

Mway'ın vurulması tepkilere sebep oldu

Mway'ın vurulması, Utica genelinde ve sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Mway'ın kaldırıldığı hastaneye giden çok sayıda kişi de burada slogan atarak polise tepkisini gösterdi.

Yaklaşık 100 kişi, Utica'daki emniyet binasının önüne giderek burada gösteri düzenledi.

Soruşturma başlatılacak

Utica Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin iç soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan New York Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Kaynak: AA

New York, Çocuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de 13 yaşındaki çocuğun polis tarafından vurulması tepkilere yol açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:08 Çeşme’yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı Çeşme'yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı
20:01 Antalya Havalimanı’nda İsrail uçağı krizi “Yakıt verilmedi“ yalanının arkasından bakın ne çıktı Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının arkasından bakın ne çıktı
19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 21:53:36. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de 13 yaşındaki çocuğun polis tarafından vurulması tepkilere yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement