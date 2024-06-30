ABD'de 13 yaşındaki çocuğun polis tarafından vurulması tepkilere yol açtı

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ABD'nin New York eyaletinde kovalamaca sırasında güvenlik güçlerine sahte tabanca doğrultan 13 yaşında bir çocuğun, polis tarafından vurularak öldürülmesi tepkilere yol açtı.

ABD basınındaki haberlere göre, New York eyaletinin Utica kentinde 28 Haziran'da akşam saatlerinde polis, bir silahlı soyguna ilişkin soruşturma kapsamında 2 çocuğu durdurdu.

Emniyet yetkilileri, 13 yaşlarındaki 2 çocuğun bir gün önce aynı bölgede ve aynı saatlerde yaşanan silahlı soyguna karışan şüphelilerin eşkallerine uyduğunu belirtti.

Polis tarafından paylaşılan videoda, üst araması yapılacağı sırada 13 yaşındaki Nyah Mway'ın kaçmaya başladığı görüldü.

Utica Emniyet Müdürü Mark Williams, konuya ilişkin yaptığı basın toplantısında, Mway'ın polislerden kaçarken onlara silah doğrulttuğunu söyledi.

Williams, polislerin çocuğu yakaladığı sırada yerde yaşanan boğuşmada bir polisin silahını ateşlediğini ve Mway'ın göğsünden vurulduğunu ifade etti.

Myanmar'da Karen azınlığına mensup olarak dünyaya gelen ve sonrasında ailesiyle ABD'ye göç eden Mway, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Silahın sahte olduğu incelemede anlaşıldı

Yapılan incelemede, çocuğun elindeki silahın sahte olduğu ve gerçek mermi ateşleyemeyeceği ortaya çıktı.

Öte yandan, Mway'ı göğsünden vuran polis memuru Patrick Husnay, çocuğun elindeki silahın gerçek olduğunu düşündüğünü savundu.

Mway'ın vurulması tepkilere sebep oldu

Mway'ın vurulması, Utica genelinde ve sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Mway'ın kaldırıldığı hastaneye giden çok sayıda kişi de burada slogan atarak polise tepkisini gösterdi.

Yaklaşık 100 kişi, Utica'daki emniyet binasının önüne giderek burada gösteri düzenledi.

Soruşturma başlatılacak

Utica Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin iç soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan New York Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.