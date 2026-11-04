ABD'de 145 referandumda 5 eyalet oy kullanmaya vatandaşlık şartını onayladı

ABD'de 2026 Kongre ara seçimleri çerçevesinde 30'dan fazla eyalette çeşitli konularda 145 referandum düzenlendi.

Bu referandumlar arasında oy kullanma şartlarına, seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesine, kürtaja ve konut vergilerine ilişkin olanlar öne çıkarken, 5 eyalette oy kullanma hakkının ABD vatandaşlarıyla sınırlandırılmasına yönelik düzenlemeler kabul edildi.

Arkansas, Kansas, South Dakota ve West Virginia eyaletlerinde seçmenler, oy kullanma hakkının yalnızca ABD vatandaşlarına tanınmasını öngören değişiklikleri onayladı.

Alaska'da ise benzer bir düzenleme eyalet yasası olarak kabul edildi.

Yeni seçim bölgelerine ve oy kullanırken kimlik doğrulama şartlarına ilişkin referandumlar

Missouri'de Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde sandalye kazanmasını kolaylaştırmayı amaçlayan yeni seçim bölgesi haritası seçmenler tarafından reddedildi.

Demokratların çoğunlukta olduğu Maryland'de 2028 seçimleri öncesinde Kongre seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesine imkan sağlayabilecek düzenleme onaylandı.

California ve Colorado'da oy kullanırken yeni kimlik doğrulama şartları getirilmesini öngören teklifler reddedilirken Ohio ve North Carolina'da mevcut kimlik şartlarını güçlendiren düzenlemeler kabul edildi.

Halk oylamasına sunulan düzenlemelerin kabulü için gereken oy oranlarına ilişkin referandumlar

North Dakota, South Dakota ve Utah seçmenleri, halk oylamasına sunulan düzenlemelerin kabulü için gereken oy oranının basit çoğunluktan yüzde 60'a çıkarılmasını öngören teklifleri reddetti.

Missouri'de ise seçmenler, halk oylamasıyla kabul edilen düzenlemelerin eyalet meclisi tarafından değiştirilebilmesi için Temsilciler Meclisi ve Senatoda yüzde 80 oy şartı getirilmesini öngören teklife destek verdi.

Arizona'da trafik kameralarının kullanımı sınırlandırılacak

Arizona eyaletinde seçmenler, hız sınırını aşan veya kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri tespit etmek amacıyla kullanılan trafik kameralarının sınırlandırılmasını öngören teklifi oyladı.

Düzenleme, 2027'den itibaren yeni trafik kamerası sözleşmelerinin yapılmasını yasaklamayı ve mevcut sistemlerin kullanımına devam edilip edilmeyeceğinin yerel halk oylamalarıyla belirlenmesini öngörüyor.

Kürtaja ve konut vergilerine ilişkin referandumlar

Missouri'de kürtajı büyük ölçüde kısıtlamayı amaçlayan değişiklikler reddedilirken Virginia'da gebeliğin ilk iki trimesterinde kürtaj hakkını güvence altına alan anayasa değişikliği kabul edildi.

Florida'da konut sahiplerine yönelik emlak vergisi muafiyetini artıran düzenleme kabul edildi.