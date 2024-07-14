ABD'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi - Son Dakika
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ABD'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

NEW ABD'nin başkentinde bulunan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü vesilesiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı düzenlendi.

14.07.2024 23:20
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NEW ABD'nin başkentinde bulunan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü vesilesiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı düzenlendi.

Anma törenine, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal başta olmak üzere diplomatlar, yabancı misyon ve sivil toplum temsilcileri ile Türk-Amerikan toplumundan vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz şehitleri için yapılan saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükelçi Önal, 8 yıl önce Türk milletinin, tarihinin en büyük sınamalarından birinden yüzünün akıyla çıktığını ve büyük bir demokrasi sınavını başarıyla verdiğini belirtti.

Önal, o tarihten bu yana yurt içinde ve dışında FETÖ yapılanmalarıyla mücadelede önemli yol kat edildiğinin ancak, örgütün gerçek yüzünün ABD'de daha iyi anlaşılması için mücadeleye devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

FETÖ yapılanmalarının ABD'de özellikle siyasi çevrelerde etkinliğini koruduğuna, erişim sağladıkları siyasetçilere kendilerini Türk Amerikan toplumunun temsilcisi olarak tanıtarak Türkiye-ABD ikili ilişkilerini zehirlemeye çalıştıklarına işaret eden Önal, Türk-Amerikan toplumu üyelerine FETÖ'nün Türkiye aleyhinde yürüttüğü karalama kampanyalarına birlik içinde karşı koyma ve örgütün gerçek yüzünü ABD'lilere anlatmaya devam etme çağrısı yaptı.

"Ülkedeki demokrasinin temellerini tehdit eden küstah ve hain bir eylem"

Programda konuşan ABD Müslüman Organizasyonlar Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal, 15 Temmuz'daki darbe kalkışmasını "ülkedeki demokrasinin temellerini tehdit eden küstah ve hain bir eylem" olarak niteledi.

Cemal, Amerikalı Müslümanlar olarak Türkiye halkına en derin saygı ve dayanışma duygularını sunduğunu dile getirerek, "Tanklara cesaretle göğüs geren, onların ilerlemesini ve darbenin gerçekleşmesini engelleyen cesur yurttaşları hiçbir zaman unutmamalıyız." diye konuştu.

Anma töreninde, ABD Kongresi üyeleri Teksas Temsilciler Meclisi üyesi Pete Sessions ile Michigan Temsilciler Meclisi üyesi Jack Bergman'ın gönderdiği video mesajları yayınlandı.

Sessions, mesajında Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğini vurgularken, Bergman da 15 Temmuz'da "Zengin tarihi, direnişi ve azmi ile Türk halkının darbe girişimine karşı güçlü bir şekilde durduğunu" söyledi.

Bergman, "Bu (olayın) yıl dönümünü anarken, demokrasi için ayağa kalkan Türk halkının cesaretini ve fedakarlığını onurlandırıyoruz." dedi.

FETO örgütü ve ABD'de bulunan elebaşısı Fetullah Gülen tarafından planlanan 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında, darbeye karşı çıkan 252 vatandaş şehit olmuş, 2 bin 734 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi - Son Dakika

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