ABD\'de 2023\'te Toplu Silahlı Saldırı Sayısı Arttı

NEW ABD'de 2023 yılında gerçekleşen toplu silahlı saldırı sayısının bir önceki yıla göre artarak, 657'ye çıktığı açıklandı.

ABD Silahlı Şiddet Arşivi (GVA) isimli internet sitesinin verilerine göre, geçen yılın tamamında, en az 657 toplu silahlı saldırı yaşanırken, bu rakam 2022'de rapor edilen saldırı sayısını (646) geride bıraktı.

Ekim ayında Maine eyaletinin Lewiston kentinde 18 kişinin ölümü ve 13 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan toplu silahlı saldırı, 2023 dahil son yılların en ölümcül silahlı saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.

GVA kayıtlarında 2023'teki tüm silahlı saldırılarda, toplam 42 bin 988 kişinin hayatını kaybettiği, 36 bin 366 kişinin de yaralandığı bilgisi yer aldı.

Ülkedeki silahlı şiddet olaylarını 7 binden fazla kaynaktan günlük olarak derleyen GVA'ya göre, 2023'te gerçekleşen her türlü silahlı saldırı olaylarında ölen ve yaralanan toplam polis sayısı da bir önceki yıla göre 20 artış göstererek 368'e yükseldi.

Arşiv, 2022'de yaklaşık 645, 2021'de ise 690 toplu silahlı saldırı düzenlendiğini raporlamıştı.

Silah Şiddeti Arşivi, "toplu silahlı saldırı" tanımlamasında Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kriterlerini baz alıyor. Buna göre tek bir olayda saldırgan haricinde en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği veya yaralandığı silahlı saldırılar "toplu silahlı saldırı" olarak değerlendiriliyor. Bu tanımlamaya kar amaçlı suç faaliyetleri, bireysel husumet veya çete olayları, aile cinayetleri ve benzeri şiddet içerikli olaylar dahil edilmiyor.