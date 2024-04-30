ABD'de Avukatlar, İsrail'e Silah İhracatını Kesmesi İçin Biden Yönetimine Çağrıda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'de Avukatlar, İsrail'e Silah İhracatını Kesmesi İçin Biden Yönetimine Çağrıda Bulundu

ABD\'de Avukatlar, İsrail\'e Silah İhracatını Kesmesi İçin Biden Yönetimine Çağrıda Bulundu

ABD'de 90'dan fazla avukat, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına devam etmesi üzerine Başkan Joe Biden yönetimine silah ihracatını kesmesi çağrısında bulundu. Avukatlar, İsrail'in ABD yasalarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildiren bir tebligat gönderdi. Bu çağrı, ABD'nin İsrail politikasına yönelik artan muhalefetin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Tebligatta, İsrail'in Gazze'de yapılan bombalamalar, sivil kayıplar, yardım konvoylarına yapılan saldırılar ve okulların-hastanelerin bombalanması gibi ihlaller ele alındı. Ayrıca, İsrail ordusunda görev yapan ABD vatandaşlarının savaş suçları işleyip işlemediğinin araştırılması çağrısı yapıldı.

30.04.2024 11:10  Güncelleme: 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de 90'dan fazla avukat, Başkan Joe Biden yönetimine, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e silah ihracatını kesmesi çağrısında bulundu.

Amerikan Politico sitesinde yer alan habere göre, 90'ı aşkın avukat, Biden yönetimine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ABD yasalarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildiren bir tebligat gönderdi.

Biden yönetimi içinden ve dışından avukatların imzaladığı tebligat, ABD'nin İsrail politikasına yönelik artan muhalefetin son işaretlerinden biri olarak görülüyor.

Gazze'de ayrım gözetmeksizin yapılan bombalamalara yer verilen tebligatta, İsrail saldırıları sonucundaki yüksek sivil kayıplara, yardım konvoylarına yapılan saldırılara, okulların ve hastanelerin bombalanmasına ilişkin ihlallere değinildi.

Tebligatta, Biden destekçilerinin çoğunun İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını istediğini gösteren anketlere atıfta bulunularak, "Yasa açık ve ABD'nin, Gazze'deki askeri saldırılara son verene dek İsrail'e silah sevkiyatını kesmesi gerektiğine inanan Amerikalıların çoğunluğuyla uyumlu." ifadelerine yer verildi.

Tebligatta, ayrıca İsrail ordusunda görev yapan ABD vatandaşlarının Amerikan yasaları uyarınca yargılanabilecek savaş suçları işlemiş olup olmadığını araştırması konusunda Adalet Bakanlığına çağrı yapıldı.

Tebligata imza atan bir Adalet Bakanlığı çalışanı, "Bu, ABD hükümetinin kendi yasalarını ve politikasını ihlal ettiği bir an." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

ABD'nin İsrail'e desteğine tepkiler büyüyor

Tebligat, Kongre'nin İsrail'e 26,3 milyar dolarlık ek yardımı onaylamasından birkaç hafta sonra geldi.

Tebligat, aynı zamanda, Beyaz Saray'ın, Tel Aviv'in Washington tarafından sağlanan silahlarla ilgili eylemlerinin ABD veya uluslararası yasalara uygun olduğunu Kongre'ye kanıtlamak için son tarih olan 8 Mayıs'tan önce gelmesi açısından da önemli görülüyor.

ABD'de bazı üst düzey yetkililerin geçen hafta bir iç yazışmada Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, İsrail'e sağlanan silahların uluslararası hukuka uygun olarak kullanıldığına ilişkin güvencelerin güvenilirliğinden şüphe ettikleri ortaya çıkmıştı.

Şubat ayında da ABD'de ve yurt dışında 800'den fazla Amerikalı yetkili, Biden yönetiminin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına verdiği desteğe muhalefet eden açık bir mektup yazmıştı.

Kaynak: AA

Joe Biden, İhracat, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Avukatlar, İsrail'e Silah İhracatını Kesmesi İçin Biden Yönetimine Çağrıda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:00 Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
09:34 23 Nisan’da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar Öğretmenlere soruşturma açıldı 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar! Öğretmenlere soruşturma açıldı
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
10:48 Dolar, euro ne kadar İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar? İşte kurlarda son durum
10:34 İsrail, Refah’a kara saldırısı başlatacak İsrail, Refah'a kara saldırısı başlatacak
10:24 Bavulunu bile topladı Yunanistan’ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor Bavulunu bile topladı! Yunanistan'ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor
09:52 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği takımı da satın alıyor
09:37 Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı
09:28 Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında kurşun ve uranyum bulundu Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında kurşun ve uranyum bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 11:34:28. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de Avukatlar, İsrail'e Silah İhracatını Kesmesi İçin Biden Yönetimine Çağrıda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement