Georgia'daki Silahlı Saldırıda Önlem Alınmadı! - Son Dakika
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Georgia'daki Silahlı Saldırıda Önlem Alınmadı!

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir lisede meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıdan yarım saat önce zanlının annesi okulu arayarak uyarıda bulundu. Ancak okul yönetimi ve kolluk kuvvetleri, uyarıyı dikkate almadı. Olay günü yaşanan yanlışlık da soru işaretleri yarattı.

09.09.2024 21:46
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NEW ABD'nin Georgia eyaletindeki bir lisede silahlı saldırı düzenleyerek 4 kişinin ölümüne neden olan 14 yaşındaki zanlı Colt Gray'in annesinin, saldırıdan yarım saat önce okulu arayıp uyardığı öne sürüldü.

4 Eylül'de Apalachee Lisesi'nde silahlı saldırı düzenleyen Colt Gray'in annesi Marcee Gray'in babası Charles Polhamus, olayın yaşandığı güne dair CNN'e açıklamalarda bulundu.

Polhamus, olaydan önce Colt Gray'in kızına "anne, üzgünüm" ifadesini kullandığı bir kısa mesaj gönderdiğini, bunun üzerine kızı Marcee'nin, hemen okulu telefonla arayıp "belirtilmeyen acil bir durum" gerekçesiyle çocuğunun kontrol edilmesini istediğini aktardı.

Annenin okulu aramasından yaklaşık 30 dakika sonra okulda silah seslerinin duyulduğu, polis ve acil ekiplerinin müdahale için intikal ettiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırıdan 30 dakika önce annenin okulu aradığı iddiaları üzerine okul yönetiminin ve kolluk kuvvetlerinin saldırıyı önleme çabaları hakkında yeni soruları gündeme getirdi.

Olay günü yanlış öğrencinin sınıftan alındığı iddiası

Öte yandan yine CNN'e konuşan Colt Gray'in sıra arkadaşı Lyela Sayarath, Gray'in saldırı günü dersin ortasında sınıfı terk ettiğini, akabinde sınıfa giren okul yetkililerinin aynı isimde başka bir çocuğu sırt çantası ile dışarı çıkardığını aktardı.

Sayarath, bir süre sonra sınıfa dönen söz konusu öğrencinin, öğretmene, "yöneticilerin kendisini değil, Sayarath'in yanında oturan çocuğu aradıklarını" söylediği ifade etti.

Gray'in ise daha sonra elinde silah ile sınıfın kapısında belirdiği ve saldırıyı gerçekleştirdiği kaydedildi.

CNN'İn haberinde, okul yöneticilerinin, olay günü Gray'in yerine başka bir öğrencinin yanlışlıkla sınıftan çıkarılıp çıkarılmadığı konusunda yorum yapmayı defalarca reddettiği belirtildi.

ABD'nin Georgia eyaletinin Winder şehrindeki Apalachee Lisesinde 4 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

Saldırı sırasında 14 yaşındaki Colt Gray yakalanarak hakim karşısında 4 kişiyi öldürmekle suçlanmıştı.

Colt Gray'e silahı "hediye" olarak verdiği belirtilen 54 yaşındaki babası Colin Gray de daha sonra gözaltına alınmış, bu kişinin kasıtsız adam öldürme, 2 kez ikinci derece cinayet ve 8 kez çocuklara eziyet etme dahil çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

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