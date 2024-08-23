ABD'de Demokrat Delegeler İsrail'e Silah Ambargosu ve Gazze'de Ateşkes Talep Ediyor

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ABD'de Demokrat Partinin "kararsız" delegeleri, ülkelerinin İsrail'e silah ambargosu uygulamasını ve Gazze'de derhal ateşkesin sağlanmasını talep ediyor.

Chicago'da pazartesi günü başlayan ve bu akşam sona erecek Demokrat Parti Kongresi, Filistin destekçisi liderlerin ve sivil toplum örgütlerinin tepkisini topladı.

Demokrat Parti Kongresi'ndeki "kararsız" delegeler, Filistinlilerin söz sahibi olamamasına ve adayları Kamala Harris'ten beklentilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Delegelerden Michael Berg, "seçilmiş delegeler" olduklarını hatırlatarak, Demokrat Partinin Başkan adayı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Filistinlilere yönelik saldırıları durdurmayı amaçlayan politika izlemesinin gerektiğini vurguladı.

Durumun ciddiyetine dikkati çeken Berg, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından soykırımla suçlandığını anımsatarak, "Bu, eski bir olay değil. Şu anda yaşanıyor. Hayatları kurtarmalıyız." diye konuştu.

Berg, ABD yasalarına göre insan hakları ihlallerinde bulunan askeri birimlere ülkesinin silah sağlamaması gerektiğini vurgulayarak, "Raporları gördüyseniz belgelenmiş korkunç işkencelere, çocukların kasıtlı öldürülmesine, evlerin, camilerin, hastanelerin, su tesislerinin, okulların, tüm üniversitelerin, her yerin ayrım gözetmeksizin bombalanmasına, hayatın yaşanmaz hale getirilmesine karıştılar. Bu iş bitmeli." dedi.

Demokrat Parti Kongresi'ni düzenleyen parti yönetiminin, bazı üyelerin, ön seçimlerde seçilen delegelerin ve sivil toplum örgütlerinin çağrılarına rağmen kongre süresince Filistin kökenli Amerikalı ismin sahnede konuşmasına izin vermemesine ilişkin Berg, "İyi niyetle müzakere ediyorlardı, Filistinli bir Amerikalının durumu ve çektiği acılar hakkında konuşabilmesi çok makul bir talepti." ifadesini kullandı.

Berg, Harris'in kazanmasını istediklerine işaret ederek, "Anketler, ateşkesi gösteriyor. Demokratların yüzde 87'si ateşkes istiyor. Yüzde 60'ından fazlası silah ambargosunu destekliyor." dedi.

Berg, "Biz demokratız. Partiye (Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin Başkan adayı Donald) Trump'ı yenmemiz ve uzun süredir acı çeken Filistin halkının insan haklarını ve yaşam onurunu korumamız için bir değişiklik yapmalarının gerektiğini bildiriyoruz." diye konuştu.

"İsrail'e silah ambargosu uygulanmalı"

"Kararsız" Demokrat delegelerden Yaz Kader de bu yılın başlarında "kararsız" delege hareketi olarak imza topladıklarını ve ABD Başkanı Joe Biden'a derhal ve kalıcı ateşkes istediklerine dair doğrudan mesaj vermeye çalıştıklarını anlattı.

Kader, ülke çapında 700 bin imza topladıklarını ve Demokrat Partidekilerin Gazze'de ölümü durdurmak istediklerini kaydederek,"İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlileri katletmek için günler, haftalar ve aylar harcadı. Bu da ABD'de vergi verenler tarafından fonlandı ve ABD yapımı bombalarla oldu. Bu, durmalı ve Demokrat Partinin söylediği de bu." ifadelerini kullandı.

Geçen süreye rağmen Demokrat Parti Kongresi'nde de aynı noktada durduklarını ve bunu konuştuklarını vurgulayan Kader, "ABD yönetiminden silah ambargosunu uygulamasını, çocukları öldüren ve okulları havaya uçuran silahları göndermeyi durdurmasını istedik. Bu, insanlık dışı, hem ABD'de hem de uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı." dedi.

Kader, Filistinli-Amerikalı olarak Demokrat Parti Kongresi'nde 5 dakika konuşmak istediklerini belirterek ama partinin bir Filistinlinin konuşmasını reddettiğini söyledi.

"Filistinli bir sesin duyulmasına izin vermediler"

Bu yüzden içeride değil dışarıda olduklarını anlatan Kader, "Ben Filistinliyim ve bu acı veriyor. Desteklediğim, oy verdiğim bir partinin beni dinlemek istememesi gerçekten acı veriyor. Benim orada (Kongrede) fiziksel olarak bulunmama izin verirken sesimin duyulmasına izin vermediler." diye konuştu.

Demokratların Başkan adayı Harris'in özellikle Gazze konusundaki duruşunu bilmek istediğini dile getiren Kader, "ABD Başkanı Biden, İsrail ordusunun katliama devam etmesine izin verdi." dedi.

Kader, Biden'ın kırmızı çizgisinin olmadığına ve Harris'in gece gündüz bu konu üzerine çalıştığını söylediğine işaret ederek, "Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Aslında bir anlamı yok çünkü sadece söylem. Gerçekten çok basit. Bomba göndermeyi bırakın." değerlendirmesinde bulundu.

Kararsız delegeler, Demokrat Parti tarafından ikna edilmeli

"Kararsız" delegelerden Adrita Rahman da Biden ve Harris'ten "kararsız" delegeler hareketi olarak temel taleplerinin kalıcı ateşkes ve silah ambargosu olduğunu söyledi.

Rahman, saatlerdir dışarıda oturduklarını ve Kongre'de sahnede bir Filistinli konuşmacı talep ettiklerini belirterek, "Bu, küçük bir istek. Bence mesajımız şu şekilde: Demokrat Parti, Başkan Yardımcısı Harris ve Başkan Joe Biden, bu partinin herkes için ve kapsayıcı olduğundan bahsediyor. Cumhuriyetçi Partinin aksine bu parti göçmenleri, Müslümanları, Yahudileri, Arapları, Filistinlileri, herkesi hoş karşılıyor, değil mi? Ama gerçek şu ki sahneye Filistinli bir konuşmacının çıkmasına izin vermemek, bu mesaja bir ihanet." diye konuştu.

Martta bir milyona yakın seçmenin "kararsız" olarak oy verdiğini anımsatan Rahman, bu kişilerin kasımda Demokrat Partiye oy vermeleri için nasıl ikna edileceğini sorguladı.

Rahman, "kararsız" delegelerin ikna edilmeleri ve partinin onlara bir şey vermesi gerektiğini söyledi.

Başkan Yardımcısı Harris'in kalıcı ateşkes dahil taleplerini karşılayabileceğini umduğunu belirten Rahman, "Ancak silah göndermeye devam ettiğin sürece ateşkes sağlayamazsın. Bu nedenle silah ambargosu istiyoruz. Artık saldırı silahlarının İsrail'e verilmesini istemiyoruz ki çocukların ölümünü durdurabilelim. Bu, bizim isteğimiz ve çok basit bir talep, insani bir istek. Sadece bizim insani değerlerimizle uyuşmuyor, Demokrat Partinin değerleriyle de uyuşmuyor." ifadelerini kullandı.

Rahman, Demokrat Partinin kazanması için üzgün ve kızgın seçmenlere de ihtiyaç duyduklarını belirterek, Harris'in şu anki yönetimden farklı bir politika izlemesi durumunda o seçmenlerin onun için oy verebileceğini ve böylece kazanabileceğini sözlerine ekledi.