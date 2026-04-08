ABD'de En Sıcak Mart Rekoru

ABD'de meteoroloji verilerine göre, son 132 yılın en sıcak mart ayı kayıtlara geçti.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) verilerine göre, ABD'de martta sıcaklıklar, mevsim normallerinin çok üzerinde seyrederek rekor kırdı.

ABD ana karasında mart ayının ortalama sıcaklığı 10,47 derece ölçülerek "132 yıllık tarihin en yüksek seviyesi" oldu. Önceki mart ayı rekoru da 2012'de 10,22 derece olarak kayıtlara geçmişti.

Verilere göre, ABD'de marttaki ortalama en yüksek gündüz sıcaklıkları ise nisan ayı ortalamalarını geride bıraktı.

NOAA verilerini analiz eden meteorolog Guy Walton'a göre, martta ABD genelinde 19 bin 800'den fazla günlük sıcaklık rekoru kırıldı.