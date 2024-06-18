ABD'de Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazası şüphelisinin duruşması ertelendi

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NEW ABD'nin Massachusetts eyaletinde, 1 Mart'ta Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü trafik kazasının şüphelisi olarak yargılanmasına başlanan Timur Cihantimur'un duruşması 20 Haziran'a ertelendi.

Hakim Donald Cabell, Boston John Joseph Moakley Adliyesi'ndeki duruşmada, kaza sonrası annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur'un (17) davasının 20 Haziran perşembe günü görülmeye devam edilmesine karar verdi.

Cabell, gri kıyafet giyen ve iki güvenlik görevlisi tarafından adilyeye getirilen Cihantimur'un ikinci duruşmaya kadar tutukluluğunun devam etmesini istedi.

Söz konusu kazayla ilgili, "kasıtsız adam öldürme ve yaralama" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Cihantimur'un avukatı, müvekkilinin tutulduğu ıslahevindeki şartlardan memnun olmadığı için yerinin değiştirilmesi isteğini mahkemeye iletti.

Hakim Cabell, Cihantimur'un tutukluluğunun devamına karar verirken, sanığın başka bir ıslahevine gönderilip gönderilmeyeceği konusuna ise bir açıklama getirmedi.

Sanık avukatı ayrıca, müvekkilinin "ABD vatandaşı olduğu için ülkede kalarak eğitimine devam etmesi gerektiğini" Türkiye'nin iade talebinin reddedilmesi için gerekçe olarak sundu.

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci'nin New York'ta yaşayan kuzeni Mehmet Çiçek ve eşi Lütfiye Çiçek de davayı izleyenler arasında yer aldı.

Henüz 18 yaşının altında olan sanığın mahkeme çıkışında ellerinde, annesinin aksine, kelepçe olmadığı görüldü.

Sabah saatlerinde ilk olarak hakim karşısına çıkan ve duruşması 27 Haziran'a ertelenen anne Tok ise mahkemeye turuncu renkli mahkum elbiseleri içinde, kelepçeli olarak getirilmişti.

Eyüpsultan'daki kaza

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Timur Cihantimur, ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.