ABD'de Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazası şüphelisinin duruşması ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'de Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazası şüphelisinin duruşması ertelendi

Massachusetts eyaletinde, 1 Mart'ta Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü trafik kazasının şüphelisi Timur Cihantimur'un duruşması 20 Haziran'a ertelendi. Hakim, Cihantimur'un tutukluluğunun devam etmesine karar verdi ve avukatının ıslahevini değiştirme talebini değerlendirmedi. Cihantimur'un avukatı, müvekkilinin ABD vatandaşı olduğu için ülkede kalarak eğitimine devam etmesi gerektiğini savundu. Kazada hayatını kaybeden kişinin ailesi de davayı izleyenler arasında yer aldı. Cihantimur'un annesi Eylem Tok ise daha önce tutuklanmıştı ve iade talebiyle ABD'de yakalanmıştı.

18.06.2024 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'nin Massachusetts eyaletinde, 1 Mart'ta Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü trafik kazasının şüphelisi olarak yargılanmasına başlanan Timur Cihantimur'un duruşması 20 Haziran'a ertelendi.

Hakim Donald Cabell, Boston John Joseph Moakley Adliyesi'ndeki duruşmada, kaza sonrası annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur'un (17) davasının 20 Haziran perşembe günü görülmeye devam edilmesine karar verdi.

Cabell, gri kıyafet giyen ve iki güvenlik görevlisi tarafından adilyeye getirilen Cihantimur'un ikinci duruşmaya kadar tutukluluğunun devam etmesini istedi.

Söz konusu kazayla ilgili, "kasıtsız adam öldürme ve yaralama" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Cihantimur'un avukatı, müvekkilinin tutulduğu ıslahevindeki şartlardan memnun olmadığı için yerinin değiştirilmesi isteğini mahkemeye iletti.

Hakim Cabell, Cihantimur'un tutukluluğunun devamına karar verirken, sanığın başka bir ıslahevine gönderilip gönderilmeyeceği konusuna ise bir açıklama getirmedi.

Sanık avukatı ayrıca, müvekkilinin "ABD vatandaşı olduğu için ülkede kalarak eğitimine devam etmesi gerektiğini" Türkiye'nin iade talebinin reddedilmesi için gerekçe olarak sundu.

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci'nin New York'ta yaşayan kuzeni Mehmet Çiçek ve eşi Lütfiye Çiçek de davayı izleyenler arasında yer aldı.

Henüz 18 yaşının altında olan sanığın mahkeme çıkışında ellerinde, annesinin aksine, kelepçe olmadığı görüldü.

Sabah saatlerinde ilk olarak hakim karşısına çıkan ve duruşması 27 Haziran'a ertelenen anne Tok ise mahkemeye turuncu renkli mahkum elbiseleri içinde, kelepçeli olarak getirilmişti.

Eyüpsultan'daki kaza

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Timur Cihantimur, ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Massachusetts, Eyüpsultan, Eylem Tok, trafik, Hakim, Uluslararası, Trafik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazası şüphelisinin duruşması ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:26 Arda Güler’den galibiyet sonrası ilk sözler: Bu golün hayalini kuruyordum Arda Güler'den galibiyet sonrası ilk sözler: Bu golün hayalini kuruyordum
21:08 ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi
20:47 A Milli Takımımız, EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 yendi A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi
18:53 AK Parti Aydınlar Belde Belediye Başkanı Karamercan trafik kazasında yaşamını yitirdi AK Parti Aydınlar Belde Belediye Başkanı Karamercan trafik kazasında yaşamını yitirdi
18:45 Mekke’deki yakınlarından haber alamayan Türk vatandaşları için telefon hattı kuruldu Mekke'deki yakınlarından haber alamayan Türk vatandaşları için telefon hattı kuruldu
22:14 Arda Güler golü attı, Arap spiker çıldırdı: Allah, Allah, Allah Arda Güler golü attı, Arap spiker çıldırdı: Allah, Allah, Allah
21:51 Verdiği yanıtı tüm ülke ayakta alkışlar Kerem Aktürkoğlu Arda’nın golünü öve öve bitiremedi Verdiği yanıtı tüm ülke ayakta alkışlar! Kerem Aktürkoğlu Arda'nın golünü öve öve bitiremedi
21:42 İran depremle sarsıldı Ölü ve yaralılar var İran depremle sarsıldı! Ölü ve yaralılar var
20:32 Bu çocuk olağanüstü Arda Güler’den tarihe geçen gol Bu çocuk olağanüstü! Arda Güler'den tarihe geçen gol!
19:45 Eylem Tok’a duruşma sırasında soruldu: Katil annesi olmak nasıl bir duygu Eylem Tok'a duruşma sırasında soruldu: Katil annesi olmak nasıl bir duygu?
19:38 Gözlerimizin pası silindi Mert Müldür’den Puskas’a aday gol Gözlerimizin pası silindi! Mert Müldür'den Puskas'a aday gol
18:32 Tatilciler Ölüdeniz’e ulaşmak için kilometrelerce yürüdü Tatilciler Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdü
17:22 Eve balkondan girip cinsel saldırıda bulundu Cezası 1 yıl 3 ay oldu Eve balkondan girip cinsel saldırıda bulundu! Cezası 1 yıl 3 ay oldu
16:40 Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024’e götürüldü Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024'e götürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 22:38:55. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazası şüphelisinin duruşması ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement