ABD'de Filistin destekçilerine polis müdahalesi - Son Dakika
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ABD'de Filistin destekçilerine polis müdahalesi

ABD'nin Los Angeles kentindeki California Üniversitesi'nde (UCLA) Filistin'i destekleyen göstericilerin canlı kalkan oluşturmasıyla geri çekilen polis, takviye kuvvetle protestoculara müdahaleye başladı. Göstericilerin çadırların kurulduğu alanda polise karşı direnişi yaşandı. Polis, kampüsün bazı bölgelerinden çekildikten sonra takviye kuvvetle geri dönerek göstericilere müdahale etti. Plastik mermi atan polis, göstericileri gözaltına almaya başladı. Gerginlik devam ediyor.

02.05.2024 14:13
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ABD'nin Los Angeles kentindeki California Üniversitesi'nde (UCLA) Filistin'i destekleyen göstericilerin canlı kalkan oluşturmasıyla geri çekilen polis, takviye kuvvetle protestoculara müdahaleye başladı.

ABD medyası, UCLA'da devam eden kampüs gösterilerinde Filistin'e destek amacıyla çadırların kurulduğu alanı dağıtmak isteyen polise karşı 50 kişilik gösterici grubunun canlı kalkan oluşturduğunu bildirdi.

Canlı kalkan oluşturan grubu dağıtmak isteyen polis ile göstericilerin arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Görgü tanıkları, arbedenin ardından polisin kampüsün bazı bölgelerinden çekildiğini ifade etti. Daha sonra emniyet güçleri, takviye kuvvetle kampüse geri dönerek etrafı sardı.

Çok sayıda polisin kamp alanının çevresine kurulan bariyerleri kırmaya çalıştığı ve plastik mermi atanlar gibi "ölümcül olmayan" silahlarla müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Üniversite gazetesinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda polisin göstericileri plastik kelepçeyle gözaltına almaya başladığı bildirildi.

Öte yandan, bir grup göstericinin kampüsteki Royce Hall binasının girişlerini kapatarak üzerine " Gazze'ye özgürlük" yazdıkları kaydedildi.

UCLA'daki gerginlik sürüyor

UCLA'da gece İsrail yanlısı maskeli grubun, kampüsteki çadır alanına saldırmasıyla tansiyon yükseldi.

Olay yerine gelen Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) ekipleri, İsrail yanlısı grup ile Filistin destekçileri arasındaki arbedenin ardından kimsenin gözaltına alınmadığını ve gruplar arasındaki gerginliğin sona erdiğini duyurdu.

Polis, iki grup arasında yaşanan gerilim üzerine alandaki çadırların kaldırılmasını talep etti.

Kolluk kuvvetlerinin UCLA kampüsüne girdiğini kaydeden ABD medyası, UCLA'daki gelişmelerin kampüs gösterilerinde yeni bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Filistin destekçilerine polis müdahalesi - Son Dakika

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