ABD'de Filistin'e destek gösterilerinde AA foto muhabiri polis şiddetine maruz kaldı - Son Dakika
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ABD'de Filistin'e destek gösterilerinde AA foto muhabiri polis şiddetine maruz kaldı

ABD\'de Filistin\'e destek gösterilerinde AA foto muhabiri polis şiddetine maruz kaldı

ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Fatih Aktaş, New York Polisinin (NYPD) sert darbesine maruz kaldı. Aktaş, Brooklyn'deki protestolarda polisin göstericilere karşı şiddetli müdahalesini görüntülemeye çalışırken polis şiddetine uğradı. Olayda yere düşen Aktaş, yardım alarak ayağa kalkıp görevine devam ettiğini belirtti.

02.06.2024 16:23
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NEW ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Fatih Aktaş, New York Polisinin (NYPD) sert darbesine maruz kaldı.

Aktaş, Brooklyn'deki protestolarda polisin göstericilere karşı şiddetli müdahalesini görüntülemeye çalışırken polis şiddetine uğradı.

Bir gazeteci tarafından çekilen video kaydında, gösterileri fotoğraflamaya çalışırken bir polis memurunun şiddetli itmesi sonucu Aktaş'ın sert bir şekilde yere düştüğü görüldü.

Aktaş, olaya ilişkin, "Gösterilere müdahaleyi görüntülemek isterken bir polis memuru beni şiddetle geriye itti, elimdeki kameraya zarar gelmemesi için sırt üstü yere düşmek zorunda kaldım, dirseğimi şiddetli şekilde yere vurdum." dedi.

Diğer bir polis ve meslektaşlarının yardımıyla ayağa kalkıp görevine devam ettiğini ve olayın sıcaklığı ile yaralanmaları fark etmediğini belirten Aktaş, gösterilerden sonra dirseğinde morarma olduğunu ve ağrılar hissettiğini söyledi.

Aktaş, "O an yere kafamı da vurabilirdim, o zaman daha ağır sonucu olurdu. Barışçıl eylem yapan göstericilere şiddetli polis müdahalesinden ben de nasibimi aldım." ifadelerini kullandı.

New York'un Brooklyn kentindeki müze önünde 31 Mayıs'ta Filistin lehine protesto düzenleyen göstericilere polis sert müdahalede bulunmuştu.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, özellikle de Refah'a yapılan son hava saldırısını protesto etmek için Brooklyn Müzesi'nin bazı bölümlerini işgal etmiş, NYPD'ye bağlı çevik kuvvet onlarca Filistin destekçisini gözaltına alırken, polis memurlarının bir kadın göstericiyi yere fırlattıktan sonra yumrukladığı anlar objektiflere yansımıştı.

Elleri arkadan kelepçelenen bir erkek göstericinin de yüzünün kanlar içinde kaldığı görülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Filistin'e destek gösterilerinde AA foto muhabiri polis şiddetine maruz kaldı - Son Dakika

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