ABD'de Filistin'e destek gösterisine araçla saldırı - Son Dakika
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ABD'de Filistin'e destek gösterisine araçla saldırı

ABD\'de Filistin\'e destek gösterisine araçla saldırı

Oregon eyaletindeki Portland Devlet Üniversitesinde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen protestocuların üzerine aracını süren şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, göstericilere biber gazı sıktıktan sonra olay yerinden kaçmıştı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve göstericilerin güvenliğini sağlamak için önlemler aldı. Filistin'e destek gösterileri ABD genelindeki birçok üniversitede devam ediyor.

03.05.2024 12:25
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ABD'nin Oregon eyaletindeki Portland Devlet Üniversitesinde, Filistin'e destek gösterisi düzenleyen protestocuların üzerine aracını süren şüpheli gözaltına alındı.

ABD basınındaki haberlere göre, Oregon eyaletindeki Portland Devlet Üniversitesinde, Filistin'e destek gösterisi düzenleyen protestocuların üzerine şüpheli bir kişi aracını sürdü.

Basına yansıyan görüntülerde, beyaz araçla protesto alanına hızla giren şüphelinin, kimseye çarpmadan önce son anda durduğu, göstericilerin de bu sırada bağırdığı görüldü.

Kendisine karşı koymaya çalışanlara biber gazı sıkan şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Portland Polis Bürosundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu olay, 29 Nisan'dan bu yana kampüsteki kütüphanede eylemlerini sürdüren Filistin yanlısı göstericilerin polis tarafından dağıtılmasının ardından gerçekleşti. Polis, çıkan olaylarda 22 göstericinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Portland Devlet Üniversitesinde de ülkenin çeşitli üniversitelerinde olduğu gibi Filistin'e destek gösterileri sürüyor.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü kısıtlaması" tartışmalarını alevlendirirken, gözaltına almalara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelindeki birçok büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri hala devam ediyor.

Polis, son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlilerinin de bulunduğu 2 binden fazla öğrenciyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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