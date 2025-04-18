ABD'de Filistin'e Destek Veren Öğrencilerin Vizeleri İptal Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'de Filistin'e Destek Veren Öğrencilerin Vizeleri İptal Ediliyor

Trump yönetimi, Filistin'e destek veren binlerce yabancı öğrencinin vizesini iptal etti.

18.04.2025 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Filistin'e destek veren üniversite öğrencileri dahil birçok yabancının vize ve oturma izinlerini iptal etme işlemleri doğrultusunda, yaklaşık bir ayda ülkede bini aşkın yabancı öğrencinin bu kapsamda yasal statüleri ve vizeleri feshedildi.

ABD'de Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrenciler de dahil olmak üzere birçok yabancı vatandaşın, vize ve oturma izinlerinin iptal edilmesi basında büyük yer bulmaya devam ediyor.

Associated Press'in (AP) 160 üniversite kaynağını baz alarak derlediği haberine göre, ABD genelinde öğrenci ve mezunlara yönelik vize iptalleri sürüyor.

Hedef alınan öğrenciler arasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı tepki gösteren birçok yabancı öğrencinin yanı sıra en çok Hint ve Çinli vatandaşların vizeleri iptal ediliyor.

Bu kapsamda mart itibarıyla bini aşkın öğrencinin yasal statüleri ve vizeleri iptal edilirken, öğrenciler genellikle e-posta yoluyla vizelerinin iptal edildiği bilgisini edindi.

Ülkede yüzlerce öğrenci, vize işlemlerinin iptal edilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, vizesi iptal edilen öğrenciler ise sınır dışı edilme riskiyle yüzleşiyor.

Vizesi feshedilen öğrencilerden Trump yönetimine dava

Vizelerinin iptal edilmesine karşı çıkan öğrenciler, vizelerinin neden feshedildiğini hakkında bilgilendirilmiyor.

Öte yandan birçok öğrenci, vizeleri iptal edildiği için Trump yönetimine dava açtı.

Federal yargıç, Dartmouth Üniversitesinde vizesi iptal edilen doktora öğrencisi Şiaotian Liu'nun yasal statüsünü yeniden yürürlüğe koyulması için vize iptaline ilişkin geçici men kararı almıştı.

Montana State Üniversitesinden vizesi iptal edilen iki öğrencinin, vize iptaline ilişkin geçici men kararı alınmasının ardından yasal statüleri iade edilerek, ABD'den sınır dışı edilme olasılığının önüne geçilmişti.

ABD'de yabancı öğrencilerin vizelerinin iptal edilmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilebilmesine kapı aralayan "antisemitizmle mücadele" temalı başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da 27 Mart'ta "Hamas'a destek verdiklerini" ileri sürdüğü en az 300 yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini açıklamıştı.

Ülkede doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

Daha önce de Filistinli aktivist ve yakın zamanda Columbia Üniversitesinden mezun olan Mahmud Halil gözaltına alınmıştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Filistin, Eğitim, Güncel, Hukuk, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Filistin'e Destek Veren Öğrencilerin Vizeleri İptal Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum
Antalya’da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu

21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
08:59 Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı
08:50 Avrupa Birliği’nden Arap ülkesine vize muafiyeti Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti
08:50 Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 21:34:23. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'de Filistin'e Destek Veren Öğrencilerin Vizeleri İptal Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement