ABD'de Fırtınada 11 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'de Fırtınada 11 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD\'de Fırtınada 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Texas, Oklahoma ve Arkansas eyaletlerinde etkili olan fırtınada 11 kişi yaşamını yitirdi. Fırtınada çok sayıda kişi yaralandı ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Elektrik hatlarında ve evlerde hasar meydana geldi.

26.05.2024 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OKLAHOMA ABD'nin Texas, Oklahoma ve Arkansas eyaletlerinde etkili olan fırtınada 11 kişi yaşamını yitirdi.

Texas'ın Cooke bölgesi Şerifi Ray Sappington, eyalette etkisini gösteren fırtınaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hayatını kaybedenlerden 3'ünün aynı aileden olduğunu aktaran Sappington, fırtınada çok sayıda kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Sappington, ölenlerin arasında 2 ve 5 yaşları arasında iki çocuğun da bulunduğunu kaydetti.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Sappington, ölü sayısının artacağından endişe edildiğini söyledi.

Yetkililer, 7 kişinin Texas'ta, 2 kişinin Arkansas'ta ve 2 kişinin de Oklahoma'da, fırtınada hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer ayrıca, elektrik hatlarında ve evlerde hasar meydana geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Arkansas, Oklahoma, Acil Durum, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Fırtınada 11 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:53 Canlı anlatım Kadıköy’de gol yağmuru var Canlı anlatım! Kadıköy'de gol yağmuru var
17:48 Canlı anlatım Şampiyonluk maçında ikinci yarı başladı Canlı anlatım! Şampiyonluk maçında ikinci yarı başladı
17:18 İsrail basını yazdı: Rusya’dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde
15:15 Özgür Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’ye 15 maddeli emekli çağrısı Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye 15 maddeli emekli çağrısı
13:57 33 hasta fenalaşmıştı Diyaliz merkezinde bir gün önce özel şirket bakım çalışması yapmış 33 hasta fenalaşmıştı! Diyaliz merkezinde bir gün önce özel şirket bakım çalışması yapmış
18:40 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti
17:20 Galatasaray’da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak Galatasaray'da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak
17:09 Katar Hava Yolları’na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı Katar Hava Yolları'na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı
17:01 Filenin Sultanları THY’ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi
15:47 Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho’yu bitirdi bile Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile
15:41 Hamas, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv’i füzelerle vurdu Hamas, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i füzelerle vurdu
15:02 İran’da eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan Cumhurbaşkanlığına aday oldu İran'da eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan Cumhurbaşkanlığına aday oldu
15:01 Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak AK Parti’den açıklama var Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak? AK Parti'den açıklama var
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi na zaman ziyaret edecek AK Partili isim canlı yayında tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi na zaman ziyaret edecek? AK Partili isim canlı yayında tarih verdi
14:05 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 20:14:12. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de Fırtınada 11 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement