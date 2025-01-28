ABD'de Göç Baskınları: 1000 Gözaltı

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HOUSTON, 28 Ocak (Xinhua) -- ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı, sadece pazar günü ülke genelinde gerçekleştirilen baskınlarda ABD'de yasadışı olarak bulunduğundan şüphelenilen yaklaşık 1.000 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Teşkilat tarafından pazar gecesi sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada gün içinde Chicago ve Denver gibi şehirlerin yanı sıra Austin, Dallas ve Fort Worth gibi Teksas'taki büyük şehirlerde belli hedeflere yönelik baskınlar düzenlendiği belirtildi.

ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı sözcüsü, pazar günü yerel bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada Teksas'ın kuzeyinde gözaltına alınan 84 kişinin işlemler için teşkilatın Dallas'taki saha ofisine götürüldüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sınır güvenliği sorumlusu olarak atadığı Tom Homan, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkeye yasa dışı yollardan girmenin sonuçları olacaktır" dedi. Homan, baskınlar sırasında "ek gözaltıların" olabileceği uyarısında da bulundu.

Trump yönetimi, göreve başlamasının ilk haftasında ülke çapında göç ve gümrük muhafaza operasyonlarını yeniden başlattı. Homan, perşembe günü itibarıyla toplamda yaklaşık 1.300 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Öte yandan Austin, Dallas ve Fort Worth şehirlerinde pazar günü yüzlerce kişi Trump'ın göç politikalarını protesto etmek için bir araya geldi. Yüzlerce gösterici, bayraklar sallayarak ve pankartlar taşıyarak bu politikaları protesto etti.

Hafta sonu protesto haberlerinin sosyal medyada yayılmasıyla, insanları "ortaya çıkmaya ve sesini duyuramayanların sesi olmaya" çağıran pek çok mesaj atıldı.

Pazartesi günü göreve başlayan Trump, kartelleri terörist grup olarak nitelendiren, sınırlarda acil durum ilan eden ve doğuştan vatandaşlığı sona erdiren kararnameleri imzaladı. Beyaz Saray, salı günü Göç ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı da dahil olmak üzere federal göç kuruluşlarının okullarda, kiliselerde ve hastanelerde tutuklama yapmasına izin vereceğini açıkladı.