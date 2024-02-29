ABD'de hapishanede hademelik yaparak kazandığı parayı Gazze'ye yardım amacıyla gönderen mahkum için 102 bin dolar toplandı - Son Dakika
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ABD'de hapishanede hademelik yaparak kazandığı parayı Gazze'ye yardım amacıyla gönderen mahkum için 102 bin dolar toplandı

Kazara öldürme suçundan 40 yıldır hapiste olan Hamza adlı mahkum, 136 saat boyunca, saati 13 sente hapishanede hademe olarak çalışarak biriktirdiği 17 doları Gazze'ye bağışladı. Yönetmen Justin Mashouf tarafından düzenlenen bağış kampanyasında 1 günde 102 bin 187 dolar toplandı. Hamza'nın yeni bir yasa sayesinde gelecek ay serbest bırakılacağı ve kampanyanın hapishane dışındaki hayata uyum sağlamasını kolaylaştırmayı amaçladığı belirtildi.

29.02.2024 12:40
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ABD'de hapishanede hademelik yaparak kazandığı parayı Gazze'ye yardım amacıyla gönderen mahkum için düzenlenen bağış kampanyasında 102 bin dolar toplandı.

Kazara öldürme suçundan 40 yıldır hapiste olan Hamza adlı mahkum, 136 saat boyunca, saati 13 sente hapishanede hademe olarak çalışarak biriktirdiği 17 doları Gazze'ye bağışladı.

Bunun ardından yönetmen Justin Mashouf tarafından Hamza için bağış kampanyası düzenlendi.

GoFundMe'deki bağış kampanyasında 1 günde 102 bin 187 dolar toplandı.

Bağış kampanyasına ilişkin açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kendi 40 yıllık mücadelesinin ortasında Hamza'nın kalbi California'daki hapishane hücresinden okyanusları aşarak Gazze halkına uzandı. Henüz 16 yaşındayken geçirdiği trajik bir kaza nedeniyle 40 yılı aşkın süre hapis yatmasına rağmen, tüm birikimini Gazze halkına bağışladı. Hapishane duvarları arasında yorulmak bilmeden hademe olarak çalışan ve saatte sadece 13 sent kazanan Hamza, 136 saatlik emeğinin her sentini Gazze halkına destek olmak için özveriyle bağışladı."

Hamza'nın yeni bir yasa sayesinde gelecek ay serbest bırakılacağı bildirilen açıklamada, "Şu anda 56 yaşında olan Hamza'nın Gazzelilere yönelik olağanüstü empati ve nezaket öyküsü sosyal medyayı büyüledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kampanyayla Hamza'nın hapishane dışındaki hayata uyum sağlamasını kolaylaştırmanın amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de hapishanede hademelik yaparak kazandığı parayı Gazze'ye yardım amacıyla gönderen mahkum için 102 bin dolar toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de hapishanede hademelik yaparak kazandığı parayı Gazze'ye yardım amacıyla gönderen mahkum için 102 bin dolar toplandı - Son Dakika
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