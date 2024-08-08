ABD'de Hunter Biden'a yeni suçlamalar yöneltildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'de Hunter Biden'a yeni suçlamalar yöneltildi

ABD'de federal savcılar, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın 'ABD kurumları ve politikasını etkilemek isteyen Romanyalı bir iş insanı tarafından ödeme kabul ettiğini' iddia etti. Mahkeme dosyasına göre, eylülde görülecek davada savcılar, Hunter Biden ve iş ortağının, 'ABD kurumları ve politikasını etkilemek isteyen Romanyalı iş insanı Gabriel Popoviciu'dan ödeme aldığına' ilişkin kanıtlar sunmayı planlıyor.

08.08.2024 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de federal savcılar, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın "ABD kurumları ve politikasını etkilemek isteyen Romanyalı bir iş insanı tarafından ödeme kabul ettiğini" iddia etti.

Biden hakkındaki iddiaları soruşturması için Adalet Bakanlığınca atanan özel savcı David Weiss'in ofisindeki savcılar, Hunter Biden'a yeni suçlamalar yöneltti.

Mahkeme dosyasına göre, eylülde görülecek davada savcılar, Hunter Biden ve iş ortağının, "ABD kurumları ve politikasını etkilemek isteyen Romanyalı iş insanı Gabriel Popoviciu'dan ödeme aldığına" ilişkin kanıtlar sunmayı planlıyor.

Savcılar, Popoviciu'nun "Romanya'da hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasının ABD kurumlarınca incelenmesi için Hunter Biden ve iş ortağına para ödediğini" iddia ediyor.

Babası Joe Biden başkan yardımcısıyken 2015'te Hunter Biden'ın iş ortaklarının Popoviciu'dan 3 milyon dolardan fazla ödeme aldığını iddia eden savcılar, Hunter Biden'ın bu parayı daha sonra başka bir iş ortağıyla paylaştığını öne sürüyor.

Savcılar, Popoviciu ile Hunter Biden'ın, anlaşmanın Joe Biden için "siyasi sonuçlara neden olabileceğinden endişe duydukları için ödemeleri Romanya'da gayrimenkul alanında yapılıyormuş gibi gösterdiğini" ileri sürüyor.

Popoviciu, Romanya'da 2017'de yolsuzluk suçlamalarıyla 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hunter Biden vergi kaçırmakla da suçlanıyor

Hunter Biden, California'da 1,4 milyon dolar vergi kaçırmakla da suçlanıyor.

Geçen yıl temmuzda her iki suçlamayı da kapsayacak şekilde Biden'ın savcılık ile anlaştığı haberlere yansımış ancak daha sonra detaylarda taraflar uzlaşamayınca anlaşma başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinin ilgili komiteleri, ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik çok yönlü azil soruşturmasında, Biden'ın aile üyelerinin yabancı iş anlaşmalarından uygunsuz şekilde yararlanıp yararlanmadığı veya bu politikayı fayda sağlamak için kullanıp kullanmadığına ilişkin iddiaların yanı sıra Adalet Bakanlığının, vergi suçlarıyla ilgili incelemeleri uygunsuz şekilde yavaşlattığı iddiaları da araştırılıyor.

Hunter Biden, suçlamaları reddetmişti

Hunter Biden'a, 2018'de uyuşturucu bağımlısı olduğu bir dönemde yasa dışı şekilde ateşli silah edinme, satın alma işlemleri sırasında uyuşturucu kullanıp kullanmadığına dair sorulan sorulara yanlış beyanda bulunarak federal yasaları ihlal etme ve bu silahı yasalara aykırı şekilde tutma ile ilgili 3 ayrı suçlama yöneltiliyor.

Biden hakkındaki iddiaları soruşturması için Adalet Bakanlığınca atanan özel savcı David Weiss, söz konusu suçlamaları geçen sene yöneltmişti.

Biden ise hakkındaki suçlamaların tümünü reddetmişti.

Hunter Biden'ın yargılanmaya başlamasıyla ABD tarihinde ilk kez görevdeki bir başkanın oğlu, hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkmış oldu.

Kaynak: AA

Joe Biden, Romanya, Yargı, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Hunter Biden'a yeni suçlamalar yöneltildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:35 Japonya’daki 7.1’lik depremden ilk görüntüler AVM’deki ürünler yere bile düşmedi Japonya'daki 7.1'lik depremden ilk görüntüler! AVM'deki ürünler yere bile düşmedi
11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
09:55 Boeing’e ait mekikle uzaya gönderilen 2 astronot Dünya’ya dönemiyor Boeing'e ait mekikle uzaya gönderilen 2 astronot Dünya'ya dönemiyor
09:09 Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu
16:41 Bir bitmediniz Küçük çocuğu defalarca dudağından öptü, yetmedi ’’Güzel mi’’ diye de sordu Bir bitmediniz! Küçük çocuğu defalarca dudağından öptü, yetmedi ''Güzel mi?'' diye de sordu
16:30 Türkiye, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını Uluslararası Adalet Divanı’na sundu Türkiye, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını Uluslararası Adalet Divanı'na sundu
16:24 Dünyaca ünlü hakemler sarhoş halde trafik tabelası çalarken yakalandı Dünyaca ünlü hakemler sarhoş halde trafik tabelası çalarken yakalandı
16:16 İspanya’da boğa festivalinde korkunç olay: Kızgın boğa, koşucuyu defalarca boynuzladı İspanya'da boğa festivalinde korkunç olay: Kızgın boğa, koşucuyu defalarca boynuzladı
16:12 Saniyeler içinde can veren baba kız yan yana toprağa verildi Saniyeler içinde can veren baba kız yan yana toprağa verildi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 12:21:01. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de Hunter Biden'a yeni suçlamalar yöneltildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement