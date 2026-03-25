ABD'de İran Saldırılarına Karşı Tepki Yüksek
ABD'de İran Saldırılarına Karşı Tepki Yüksek

25.03.2026 16:03
ABD'de yapılan bir ankete göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 59'u, ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırılarının "aşırı" olduğunu düşünüyor.

Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezinin yaptığı anket kapsamında, 19-23 Mart tarihlerinde 1150 yetişkine ABD'nin İran politikasına yönelik sorular soruldu.

Ankette, ABD'lilerin yaklaşık yüzde 59'unun, Washington'ın İran'a yönelik saldırılarının "aşırı" olduğunu düşündüğü ortaya konuldu.

Katılımcıların yüzde 45'inin gelecek birkaç ay içinde benzin alabilme konusunda "aşırı" veya "çok" endişeli olduğu kaydedilen ankette, ABD'lilerin yüzde 67'sinin ülkedeki gaz ve petrol fiyatlarının artışının önlenmesi gerektiğini düşündüğü belirlendi.

Öte yandan ankette, ABD'lilerin yaklaşık yüzde 40'ının ABD Başkanı Donald Trump'ın performansını "onayladığı" belirtildi.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 65'i, ABD'nin İran'ın nükleer silah edinmesini engellemesine yönelik adımlarını "son derece" veya "çok" önemli bir dış politika hedefi olarak nitelendirdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Ekonomi, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
