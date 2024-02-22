ABD'de Japon organize suç örgütü lideri nükleer madde kaçakçılığı yapmakla suçlandı - Son Dakika
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ABD'de Japon organize suç örgütü lideri nükleer madde kaçakçılığı yapmakla suçlandı

ABD\'de Japon organize suç örgütü lideri nükleer madde kaçakçılığı yapmakla suçlandı

ABD Adalet Bakanlığı, Japon organize suç örgütü lideri Takeşi Ebisava'nın Myanmar üzerinden uranyum ve plütonyum kaçakçılığı yapmakla suçlandığını açıkladı. Ebisava'nın, Tayland'da bulunan ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesine bağlı bir ajana nükleer maddeleri satmaya çalıştığı belirtildi. Operasyon sonucunda ele geçirilen numunelerin uranyum ve plütonyum içerdiği tespit edildi. Nükleer maddelerin İran'a transfer edileceği iddia ediliyor.

22.02.2024 13:56  Güncelleme: 13:57
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ABD'de, Japon organize suç örgütünün elebaşılarından Takeşi Ebisava, Myanmar üzerinden başka ülkelere silah yapımında kullanılan uranyum ve plütonyum kaçakçılığı yapmakla suçlandı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Takeşi Ebisava'nın, gizli bir görev kapsamında Tayland'da bulunan ve kaçakçı kılığına giren ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesine bağlı bir ajana Myanmar'dan getirdiği uranyum ve plütonyumu satmaya çalıştığı aktarıldı.

Nükleer madde numunelerin ele geçirildiği operasyonun Taylandlı yetkililerin yardımıyla yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, laboratuvarda yapılan incelemeler sonucu örneklerin uranyum ve plütonyum içerdiği belirtildi.

Japon organize suç örgütünün elebaşılarından Takeşi Ebisava'nın satmaya çalıştığı nükleer maddelerin silah yapımında kullanılmak üzere İran'a transfer edileceği ileri sürüldü.

Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Bölümü Başsavcı Yardımcısı Matthew G. Olsen, konuya ilişkin açıklamasında, Takeşi Ebisava'nın, Myanmar'dan başka ülkelere nükleer madde kaçakçılığı yapmak ve uyuşturucu satmakla suçlandığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Japon organize suç örgütü lideri nükleer madde kaçakçılığı yapmakla suçlandı - Son Dakika

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