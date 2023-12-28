 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'de kaza yapan şoför, 6 gün sonra kamyonunda sıkışmış halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de kaza yapan şoför, 6 gün sonra kamyonunda sıkışmış halde bulundu

ABD'nin Indiana eyaletinde bir şoför, 20 Aralık'ta yaptığı kaza sonucu kamyonuyla bir köprünün altına devrildi. 6 gün sonra köprü altında sıkışmış halde bulunan şoför, hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor. Şoför, 6 gün boyunca su içerek hayatta kaldığını ancak sesini duyuramadığını belirtti. Polis, kazayla ilgili herhangi bir ihbar almadıklarını açıkladı.

ABD\'de kaza yapan şoför, 6 gün sonra kamyonunda sıkışmış halde bulundu
28.12.2023 - 11:17,
Abone Ol

ABD'nin Indiana eyaletinde kaza yapan şoför, 6 gün sonra bir köprünün altında kamyonunda sıkışmış halde bulundu.

BBC'nin haberine göre, Matthew Reum (27), 20 Aralık'ta yaptığı kaza sonucu kamyonuyla eyalete bağlı Portage ilçesi yakınlarındaki bir köprünün altına devrildi.

Indiana'da iki balıkçı, köprü altında Reum'u kazadan 6 gün sonra kamyonunda sıkışmış halde buldu.

Hastaneye kaldırılan ve bir bacağı kesilen Reum'un tedavisine devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

Reum, 6 gün boyunca su içerek hayatta kaldığını ve sesini duyurmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

Polis, kendilerine kazayla ilgili herhangi bir ihbar gelmediğini belirtti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Indiana, Aralık, Kurtarma, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de kaza yapan şoför, 6 gün sonra kamyonunda sıkışmış halde bulundu - Son Dakika


12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42
Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40
Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30
Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08
Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52
PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi

Son Dakika
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40 Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30 Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08 Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52 PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi
10:50 Sürü sahipleri, 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti
10:46 İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 12:36:53. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de kaza yapan şoför, 6 gün sonra kamyonunda sıkışmış halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement