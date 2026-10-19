ABD'de Kongre ara seçimleri öncesi Teksas'ta erken oy 30 Ekim'e kadar sürüyor - Son Dakika
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ABD'de Kongre ara seçimleri öncesi Teksas'ta erken oy 30 Ekim'e kadar sürüyor

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ABD basınındaki haberlere göre 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesi Teksas, South Carolina, Arkansas, Alaska ve Connecticut'ta erken oy verme işlemi başladı. Teksas'ta seçmenler 30 Ekim'e kadar, diğer eyaletlerde ise belirlenen son tarihlere kadar oy kullanabilecek.

ABD'nin Teksas, South Carolina, Arkansas ve Alaska başta olmak üzere bazı eyaletlerinde 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri yaklaşırken erken oy kullanma süreci başladı.

ABD'de 3 Kasım'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun 33 koltuğu için seçime gidilecek.

ABD basınındaki haberlere göre Texas, South Carolina, Arkansas, Alaska ve Connecticut eyaletlerinde erken oy kullanma süreci başladı.

Texas'ta seçmenler, 30 Ekim'e kadar erken oy kullanabilecek.

South Carolina eyaletinde ise erken oy kullanma süreci 31 Ekim'de sona erecek. Bu eyalette, ABD'de hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yerine atanan kız kardeşi Darline Graham Nordone ile Demokrat rakibi Annie Andrews'ün yarışı öne çıkıyor.

Arkansas eyaletinde ise erken oy kullanma işlemi, 2 Kasım'a kadar sürecek. Burada, Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, Demokrat rakibi Hallie Shoffner ile Senato'daki koltuk için yarışacak.

Eyaletin Cumhuriyetçi Valisi Sarah Huckabee Sanders da Demokrat Parti'den Fredrick Love ile Liberteryen Parti'den Colt Shelby ile valilik için rekabet içinde bulunuyor.

Alaska'da ise şahsen veya gıyaben oy verme işlemi 3 Kasım'a kadar sürerken Connecticut eyaletinde 1 Kasım'a kadar seçmenler sandık başına gidebilecek.

Kaynak: AA
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