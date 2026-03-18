ABD'de Meteor Patlaması

18.03.2026 11:01
Ohio ve Pensilvanya'da görülen parlak meteor, gürültü ve sarsıntıya neden oldu. NASA doğruladı.

ABD'nin Ohio ve Pensilvanya eyaletlerinde gökyüzünde parlak bir meteor görüldüğü bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Ohio ve Pensilvanya eyaletlerinde gökyüzünde beyaz izler bırakan parlak bir cisim gözlemlendi.

Söz konusu meteor, yüksek bir gürültüye ve binaların sarsılmasına neden oldu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) konuya ilişkin yapılan açıklamada, Ohio'nun kuzeyinde duyulan ve hissedilen patlama sesinin bir meteordan kaynaklandığının doğrulandığına işaret edildi.

Ateş topunun ilk olarak yerel saatle sabah 09.00 sularında Erie Gölü üzerinde görüldüğü belirtilen açıklamada, söz konusu meteorun Ohio'daki Medina County yakınlarında parçalandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu parçalanmanın yaklaşık 250 ton TNT'ye eşdeğer enerji açığa çıkardığı, bunun da bölgede duyulan patlama sesi ve hissedilen sarsıntıya neden olduğu vurgulandı.

NASA'nın Meteoroit Çevre Ofisi yöneticisi Bill Cooke, yaklaşık 1,8 metre çapında ve 7 ton ağırlığında bir asteroit tarafından üretilen ateş topunun Ohio üzerinde parçalanmadan önce saatte 72 bin kilometre hızla güneydoğuya doğru hareket ettiğini belirtti.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Batı Pensilvanya ve Doğu Ohio'dan gökyüzünde yüksek sesli bir patlama duyulduğuna ve ateş topu görüldüğüne dair bildirimler alıyoruz. Uydu verilerimiz, bunun muhtemelen atmosfere giren bir meteor olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Yerel güvenlik birimleri de patlama sesine ilişkin çok sayıda ihbar alındığını, ancak henüz herhangi bir can kaybı ya da hasar bildirilmediğini aktardı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj

11:21
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu Vanalar açıldı
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu! Vanalar açıldı
11:15
İmamoğlu’nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
10:49
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
10:40
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu’nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu'nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var
10:30
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
