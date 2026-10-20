Bir şehri gururlandıran hareket! Herkes temizlik işçisini konuşuyor

Elazığ'da 10 yıldır belediye bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Hacı Özdemir, görev yaptığı sırada yolun ortasında bulduğu ve içerisinde yaklaşık 600 bin TL değerinde para ve altın bulunan çantayı sahibine ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi.

YOLUN ORTASINDA BULDUĞU ÇANTADAN SERVET ÇIKTI

Olay, cumartesi günü saat 10.00 sıralarında Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta temizlik yaptığı sırada yolun ortasında sahipsiz bir çanta fark eden Hacı Özdemir, çantayı açtığında içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gördü.

Çantada euro, dolar, Türk lirası ve altın bulunduğunu fark eden Özdemir, vakit kaybetmeden amirlerini arayarak durumu bildirdi.

Amirlerinin yönlendirmesi üzerine karakola giden temizlik görevlisi, bulduğu çantayı polis ekiplerine teslim etti.

POLİS SAHİBİNİ BULDU

Polis ekipleri, çantanın içerisindeki para ve altınları kayıt altına alarak sahibini belirlemek için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerin ardından çantanın sahibi tespit edilerek karakola çağrıldı. Kaybettiği çantasına kavuşan vatandaş, Hacı Özdemir'e teşekkür etti.

"BELKİ BİR GARİBANIN PARASIDIR"

Yaşadıklarını anlatan Hacı Özdemir, çantayı bulduğu anda aklından parayı almak gibi bir düşüncenin geçmediğini söyledi.

Özdemir, "Çantanın içerisinde euro, altın, dolar ve Türk lirası vardı. Çantanın içerisinde yaklaşık 500-600 bin liraya yakın para vardı. Çantayı bulduğumuzda aklımıza kesinlikle bir şey gelmedi. Biz üstümüze düşeni yaptık. Olması gereken budur. O paradan kimseye hayır gelmez. Belki bir garibanın parasıdır. O para bize haram gelirdi, ondan dolayı alıp götüremezdik" dedi.

"BİZ İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK"

Çantayı polise teslim ettikten sonra sahibinin bulunmasından mutluluk duyduğunu belirten Özdemir, olayın kendisi için yalnızca bir vatandaşlık sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Özdemir, "Sahibi de geldi, çantayı teslim ettik. Biz insanlık görevimizi yaptık" ifadelerini kullandı.