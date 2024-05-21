ABD'de polis, Michigan Üniversitesi öğrencilerinin Filistin'e destek kampını kaldırdı - Son Dakika
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ABD'de polis, Michigan Üniversitesi öğrencilerinin Filistin'e destek kampını kaldırdı

ABD\'de polis, Michigan Üniversitesi öğrencilerinin Filistin\'e destek kampını kaldırdı

Michigan Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek amacıyla kurdukları kampı polis tarafından dağıtıldı. Üniversitenin İsrail'le bağlantılı yatırımlarına son verilmesi talebiyle kurulan kamp, güvenlik tehdidi gerekçesiyle kaldırıldı. ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri devam ediyor.

21.05.2024 15:59
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ANN ABD'nin Michigan eyaletinde polis, Michigan Üniversitesi öğrencilerinin Filistin'e destek amacıyla kurduğu kampı kaldırdı.

Michigan Üniversitesi öğrencileri, üniversitenin İsrail'le bağlantılı yatırımlarına son vermesi talebiyle kurdukları dayanışma kampıyla Filistin'e desteklerini sürdürüyordu.

Kampüse girerek Filistin'e destek gösterilerine müdahale eden polis, kamp alanını dağıttı.

Kampüsteki çadırların kaldırılmasının ardından alanın çevresindeki binalar kapatıldı ve ders çalışmak için gelen bazı öğrenciler geri gönderildi.

Üniversite Rektörü Santa Ono, yaptığı açıklamada, kampın "güvenlik tehdidi" oluşturduğunu savundu.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek gösterileri

ABD'deki Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, nisanın ortasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere okulun devam eden finansal yatırımlarını protesto etmek amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Columbia Üniversitesindeki gösterilerde 108 kişinin gözaltına alınması, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirmiş, ülke genelindeki diğer üniversitelere yayılan gösterilerde yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alınmıştı.

ABD'deki gösteriler daha sonra Avrupa ve dünya genelindeki üniversitelere hızla yayılarak küresel bir hal almıştı.

Kaynak: AA

Filistin, Michigan, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de polis, Michigan Üniversitesi öğrencilerinin Filistin'e destek kampını kaldırdı - Son Dakika

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