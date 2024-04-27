ABD'de Northwestern Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisine polis baskını - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'de Northwestern Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisine polis baskını

ABD\'de Northwestern Üniversitesi\'nde Filistin\'e destek gösterisine polis baskını

ABD'de Northwestern Üniversitesi'nin Boston kampüsünde, polis tarafından öğrenciler ve profesörlerin Filistin'e destek gösterisine baskın düzenlendi. Baskında 100'den fazla kişi gözaltına alındı ve üniversite kimliği gösterenler serbest bırakıldı. Ayrıca, baskında 'Yahudilere ölüm' sloganlarının duyulduğu belirtildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, polisin sert müdahalesi ve göstericilerin polisi engellemeye çalıştığı görülüyor. İsrail destekçisi göstericilerin kışkırtmak için 'Yahudilere ölüm' sloganı attığı iddiası ise tartışmalara neden oldu.

27.04.2024 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'de Northwestern Üniversitesinin Boston kampüsünde, polis tarafından, öğrenciler ve profesörlerin Filistin'e destek gösterisine baskın düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, baskının günün erken saatlerinde gerçekleştiği belirtildi.

Öğrencilerin arasına profesyonel kışkırtıcıların dahil olduğu savunulan açıklamada, aynı zamanda "Yahudilere ölüm" sloganlarının duyulduğu, nefret suçunun kampüste yerinin olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, baskında 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı, üniversite kimliği gösterenlerin serbest bırakıldığı, söz konusu kişiler hakkında disiplin süreci başlatılacağı kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, kimliklerini göstermeyen kişilerin tutuklandığı aktarıldı.

Şafak vaktinde baskın

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, zırhlı polislerin çok sayıda araçla şafak vaktinde kampüse girdiği görülüyor.

Görüntülere öğrenci ve profesörlerin el ele tutuştuğu, zincir oluşturarak polisi engellemeye çalıştığı yansıyor.

Polisin sertçe müdahale ederek aralarında yayın için bulunan basın mensupları dahil göstericileri ittiği ve polis araçlarına götürdüğü görülüyor.

İsrail destekçisi göstericiler kışkırtmak için "Yahudilere ölüm" diye bağırdı

ABD'nin Ulusal Halk Radyosu muhabiri Tori Bedford, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda, "'Yahudilere ölüm' sloganının İsrail bayrağı taşıyan biri tarafından atıldığını gördüm. Bir nevi kışkırtıcı şaka gibi yansıtıldı." ifadelerini kullandı.

Working Mass adlı haber sitesi ise Filistin destekçilerinin söz konusu sloganı atmadığını, üniversitenin iddiasının aksine sloganın İsrail taraftarı göstericiler tarafından atıldığını, bunu kanıtlayan video ve yüzlerce şahit olduğunu duyurdu.

İsrail taraftarları arasında bir kişinin yüksek sesle "Yahudilere ölüm" sloganı attığı ve Filistin destekçilerinin kendisini yuhaladığı görüntüleri de paylaşan haber sitesi, üniversitenin konuya ilişkin açıklama yapmasını talep etti.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Filistin, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Northwestern Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisine polis baskını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:35 Gözyaşlarıyla sahayı terk etti Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi
19:27 Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti
17:58 Canlı anlatım Tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
17:20 İYİ Parti’de tarihi kurultay Seçim 3. tura kaldı İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim 3. tura kaldı
17:02 Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşti Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti
20:06 Beşiktaş 10 kişi İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon Beşiktaş 10 kişi! İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon
19:21 Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu
18:57 Çin’de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi Çin'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
18:29 İsmail Kartal’dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı İsmail Kartal'dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı?
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı
16:45 Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti
16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
15:55 Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 20:20:49. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de Northwestern Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisine polis baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement