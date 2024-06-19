ABD'de Orman Yangınları Devam Ediyor, Yağmur Bekleniyor - Son Dakika
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ABD'de Orman Yangınları Devam Ediyor, Yağmur Bekleniyor

ABD'nin New Mexico eyaletinde devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için hafta sonuna doğru yağmur bekleniyor. Ruidoso köyü ve çevresinde devam eden yangın, binlerce kişinin tahliyesine ve 1 kişinin ölümüne sebep oldu. Ulusal Hava Durumu Servisi, perşembe ve cuma günleri yağması beklenen yağmurun yangının söndürülmesine yardımcı olabileceğini belirtti. ABD genelinde ise toplam 28 orman yangını devam ediyor ve bu yılın ilk 6 ayında çıkan yangın sayısı geçen yılın tamamına yaklaştı. ABD'de doğal afetlerde ise bu yıl 84 kişi hayatını kaybetti.

19.06.2024 22:09
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NEW ABD'nin New Mexico eyaletinde devam eden orman yangınının söndürülmesi için hafta sonu beklenen yağmura umut bağlandı.

Ulusal Hava Durumu Servisine (NWS) göre, ABD'nin özellikle güneybatısından gelen sıcak hava dalgası nedeniyle New Mexico eyaletinde başlayan orman yangınları devam ediyor.

New Mexico'nun Ruidoso köyü ve civarında devam eden, binlerce kişinin tahliyesine ve 1 kişinin ölümüne sebep olan yangının söndürülmesi için hafta sonuna doğru yağması muhtemel yağmur umutla bekleniyor.

NWS'den yapılan bilgilendirmede, perşembe ve cuma günleri Ruidoso bölgesinde yağması beklenen yağmurun yangının söndürülmesine yardımcı olabileceği belirtildi.

Fırtına Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada da New Mexico'nun büyük bölümünde yüksek yangın riskine dair uyarıda bulunularak, aşırı kuru havanın ve yüksek sıcaklıkların yangınların hızla çoğalmasına neden olduğu belirtildi.

Orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen New Mexico, ABD'nin "olağanüstü kuraklık" yaşadığı düşünülen tek bölgesi.

Kanada sınırında sıcaklık 39,5 derece

Öte yandan, ABD'nin kuzeydoğusunda Kanada sınırına 17 kilometre mesafedeki Maine eyaletinin Caribou kentinde termometreler tarihte ilk defa 39,5 dereceyi gösterdi.

NWS, 85 yıldır ölçümlerin yapıldığı Caribou'da sıcaklığın en fazla 38 dereceye çıktığı bilgisini verdi.

Ülkede 28 bölgede orman yangınlarına karşı mücadele ediliyor

Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezinin (NIFC) güncellemesine göre, ABD genelinde toplam 28 orman yangını devam ediyor. Bunlardan 17'sinin kontrol altına alınamadığı, 11'inin ise kısmen kontrollü devam ettiği belirtildi.

NIFC'nin internet sitesinde, 2024 yılında bugüne kadar ülke çapında 19 binden fazla orman yangı çıktığı ve 861 bin dönüm alanın yandığı bilgisi paylaşıldı. Bu yangınların 10'unun California eyaletinde çıktığı ve eyaletin hem kuzeyinde hem güneyinde etkili olduğu kaydedildi.

Ayrıca kurumun verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında çıkan yangın sayısı, geçen yılın tamamında görülen yangın sayısına (21 bin 799) yaklaştı.

ABD'de bu yıl doğal afetlerde 84 kişi öldü

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre, mayıs ayında doğal afetler ve şiddetli hava koşulları ABD'de 1 milyar doların üzerinde hasara neden oldu.

NOAA'nın açıklamasında, bu maliyetin yılın başından bu yana yaşanan kasırga, kar fırtınaları gibi şiddetli hava koşulları dahil 25 milyar doları aştığı belirtildi.

Ayrıca bu ylı doğal afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısının da 84'e ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Orman Yangınları Devam Ediyor, Yağmur Bekleniyor - Son Dakika

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