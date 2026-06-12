ABD'de Parazitik Sinek Krizi - Son Dakika
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ABD'de Parazitik Sinek Krizi

12.06.2026 11:03
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CDC, 'Yeni Dünya vida kurdu sineği' için acil müdahale başlattı. Sinekler açık yaralara larva bırakıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC), açık yaralara larva bırakarak canlı dokuyu yiyen parazitik sinek türü "Yeni Dünya vida kurdu sineği" konusunda acil durum müdahalesini devreye soktuğu bildirildi.

The Hill'in haberine göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, "Yeni Dünya vida kurdu sineği" konusunda harekete geçti.

Buna göre, CDC'nin acil durum müdahalesi devreye girerken, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığının (HHS) da bu durumu doğruladığı kaydedildi.

ABD Tarım Bakanlığının ise çiftlik hayvanlarını kontrol ettiği ve kısırlaştırılmış sinekler yardımıyla yayılımın kontrol altına alınması konusunda müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

Yeni Dünya vida kurdu sineği, Amerika kıtasına özgü ve açık yaralara larva bırakarak canlı dokuyu yiyen parazitik sinek türü olarak biliniyor.

ABD, 1960'larda vida kurdu sineği popülasyonunu ortadan kaldırmış, 2017'de ise Florida'da hayvanlardaki küçük salgın başarıyla kontrol altına alınmıştı.

Parazitik sinekler, yaşam döngülerini veya beslenmelerini başka canlıların vücudunda ya da üzerinde sürdüren iki kanatlı böceklerdir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Parazitik Sinek Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erdal Kılıç Erdal Kılıç:
    valla ciddi bir sorun ama ABD'nin kaynakları var bu tür şeyleri çözmek için umarım kontrol altına alırlar çabuk bitmesi lazım yoksa yayılırsa daha büyük dert olur 0 0 Yanıtla
  • Selahattin Can Selahattin Can:
    bu sinekler çevreyi nasıl etkileyecek acaba doğaya ne kadar zarar vereceğini merak ettim 0 0 Yanıtla
  • Eftal Murat Güler Eftal Murat Güler:
    burada da mı başladı bu vida kurdu işi eskiden de vardı ne zaman bitecek bu 0 0 Yanıtla
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